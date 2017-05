Performanţă obţinută de fotbaliştii juniori

« Alte stiri din categoria Sport

Echipa de juniori A a FC Botoşani, pregătită de tandemul Paul Cucu - Daniel Şchiopu, s-a calificat la turneul semifinal din cadrul Campionatului Naţional după ce a câştigat fără emoţii Seria I în care a fost repartizată, botoşănenii dovedindu-se a fi cei mai buni din zona Moldovei. „Iată că această colaborare s-a dovedit a fi de bun augur. Putem spune că este un proiect de succes, din moment ce am reuşit să ne calificăm din primul an în această formulă la turneul semifinal. Sunt calificate cele mai bune opt echipe din ţară. Câştigătoarele celor două serii îşi vor disputa finala. Noi cu acest gând plecăm, să fim în finala care se va disputa pe 4 iunie, la Mogoşoaia. Vrem să ne întoarcem acasă cu o medalie”, a declarat Daniel Şchiopu, completat de colegul său, Paul Cucu: „Pentru FC Botoşani este prima calificare la un turneu semifinal. Pentru noi, însă, este a patra. Am mai reuşit cu CSŞ încă trei. Oricum, e bine că pentru prima dată după mulţi ani, Botoşaniul are din nou o echipă de juniori care să emită pretenţii la câştigarea titlului de campioana naţională şi ţin să-i felicit pe cei de la FC Botoşani dar şi pe cei de la Clubului Sportiv Şcolar (CSŞ) şi ai Liceului cu Program Sportiv (LPS) că au lăsat deoparte orgoliile şi au făcut front comun sub egida FC Botoşani pentru a scrie istorie la nivelul competiţiei naţionale dedicate juniorilor”, a afirmat Cucu.

Echipa pregătită de cei doi tehnicieni a terminat Seria I a Campionatului Naţional „under 19” pe primul loc cu un avans de 15 puncte faţă de a doua clasată, LPS Iaşi.