Botoşănenii de la Voluntari au câştigat Cupa României

FC Voluntari, cu Florin Acsinte şi Petre Ivanovici în teren, dar şi cu preparatorul fizic botoşănean Petre Lăzărescu pe bancă, a câştigat în premieră Cupa României la fotbal, după ce a dispus cu 5-3 la loviturile de departajare de Astra Giurgiu, sâmbătă seara, în finala desfăşurată pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti.

Scorul a fost egal, 1-1, atât după 90 de minute, cât şi după prelungiri. Echipa antrenată de Claudiu Niculescu a obţinut trofeul după ce portarul Răzvan Balauru a apărat şutul lui Alexandru Stan la loviturile de departajare, iar Cosmin Achim a transformat lovitura decisivă.

Claudiu Niculescu a reuşit o performanţă superbă alături de Voluntari, câştigând Cupa României, primul trofeu din istoria de şapte ani a clubului ilfovean. Tehnicianul a susţinut că nu s-ar fi gândit în momentul semnării contractului cu Voluntari că ar putea câştiga un trofeu. „E un vis care a devenit realitate. ACum două luni de zile mergeam împreună la meci. De atunci, am scos echipa din subsolul clasamentului. Am scăpat de griji cu trei etape înainte de final şi acum a venit această performanţă superbă. Le-am zis să aibă încredere. Erau cu capetele lăsate la pauză. Cred că şi-au revenit în repriza a doua. Cred că în repriza secundă am pus presiune încă din minutul 46. Nu mi-am pus clauză de cupă europeană în contract”, a spus Niculescu.

FC Voluntari va disputa Supercupa României cu campioana Viitorul Constanţa.