Juniorii au ratat finala Campionatului Naţional

« Alte stiri din categoria Sport

Juniorii FC Botoşani au ratat calificarea în finala Campionatului Naţional „under 19” de pe 4 iunie, de la Mogoşoaia.

După ce au reuşit să învingă în primul meci echipa gazdă, ASA Târgu Mureş, cu scorul de 4-2 (1-0), graţie golurilor marcate de Corban, Chica Roşa (2) şi Piftorel, în finala turneului semifinal, băieţii pregătiţi de tandemul Daniel Şchiopu - Paul Cucu, au cedat cu 5-1 (1-0) în faţa CFR Cluj, care îşi asigurase prezenţa în această fază tot după o victorie cu acelaşi scor în meciul cu CSM Reşiţa. Golul de onoare al botoşănenilor a fost marcat de Melinte.

„Sincer, rezultatul este unul mincinos. La 0-0 am avut două ocazii mari de a marca însă noi am fost cu ratările, iar ei ne-au taxat imediat. A doua repriză am ieşit la joc, nemaiavând ce apăra şi asta ne-a costat. Oricum, ţin să-i felicit pe aceşti copii care, iată, la categoria lor de vârstă, sunt în primele patru echipe din ţară, performanţă care nu e deloc de neglijat. Rămânem cu regretul că am ratat calificarea în finala de la Mogoşoaia”, a declarat Daniel Şchiopu.

Pentru titlul naţional la „under 19” se vor lupta pe 4 iunie la Mogoşoaia CFR Cluj şi învingătoarea dintre SCM Piteşti şi Performer Constanţa.

Echipa de juniori A a FC Botoşani s-a calificat la turneul semifinal după ce a câştigat fără emoţii Seria I, care a reunit echipe din zona Moldovei. Echipa pregătită de Paul Cucu şi Daniel Şchiopu a terminat seria pe primul loc, cu un avans de 15 puncte faţă de a doua clasată, LPS Iaşi. Botoşănenii au stabilit şi un record absolut pentru fotbalul juvenil din România, marcând 171 de goluri în cele 28 de partide disputate în campionat, ceea ce rezultă o medie de 6,1 goluri pe meci.