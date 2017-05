Ciuca bătăilor în play-out

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani a suferit o nouă înfrângere în play-out-ul ligii I rămânând cu o singură victorie în ultimele nouă partide disputate. Cu toate că au condus la pauză cu 1-0, botoşănenii au cedat partida cu 2-1, Chiajna întorcând rezultatul în al doilea mitan graţie a două goluri marcate în decurs de şase minute.

După un început timid, în care s-a acomodat cu suprafaţa sintetică de pe „Concordia”, 11-le de avarie trimis în teren de Leo Grozavu, în „sistemul Juventus”, 1-3-4-3, a încântat în special datorită sclipirilor lui Olimpiu Moruţan. Puştiul minune al FC Botoşani a făcut ce a vrut în prima repriză pe teren, distrându-se efectiv joc de fundaşii lui Dan Alexa. Pase cu călcâiul, şuturi la poartă care l-au pus la grea încercare pe Bălgrădean şi incursiuni care i-au pus în dificultate pe elevii lui Alexa. Acesta a fost arsenalul puştiului minune al FC Botoşani dorit cu insistenţă de FCSB, CFR Cluj, Atalanta şi PSV. Moruţan avea să fie faultat în careu de Albu în prima repriză, însă centralul i-a refuzat acestuia lovitura de la 11 metri deşi contactul în suprafaţa de pedeapsă a fost unul evident. Colţescu nu a mai putut să închidă ochii însă în minutul 45 la faultul lui Koenders asupra lui Fülöp arătând punctul cu var, Herghelegiu transformând cu siguranţă penalty-ul obţinut, reuşita acestuia stabilind scorul cu care cele două echipe aveau să intre la cabine.

Retrogradaţi matematic la pauză, jucătorii Concordiei s-au trezit din pumni şi au ieşit de la cabine decişi să se agaţe de ultima speranţă pentru a rămâne în Liga I. Jucătorii intraţi după pauză, Munteanu şi Cristescu au stat la originea golului egalizator din minutul 56. Scăpat de la limita off-side-ului, primul a şutat în bară, mingea a revenit în teren de unde Cristescu a trimis-o fără speranţe de la nouă metri în plasa porţii apărate de Cobrea. Imediat după ce echipa sa a primit gol, Leo Grozavu l-a scos pe omniprezentul Olimpiu Moruţan de pe teren introducându-l pe Vaşvari, deşi acesta nu era la potenţial 100%. „L-am scos pentru că nu mai putea. Mi-a spus la pauză că mai stă maxim 10 minute. Moruţan e talentat, dar e mult prea mediatizat pentru ce e în momentul de faţă. Mai are mult de muncă”, şi-a explicat după joc decizia Leo Grozavu de a-l scoate de pe teren pe Moruţan.

Pe fondul căderii botoşănenilor, în minutul 62, Munteanu avea să îl învingă cu un şut de la marginea careului de 16 metri pe Cobrea, după o combinaţie frumoasă cu Pena, aducând Concordia în cărţile pentru salvarea de la retrogradare, gazdele reuşind să-şi conserve avantajul pe tabela de marcaj până în finalul întâlnirii.

„A fost un meci greu. Botoşaniul este o echipă cu ritm, cu jucători cu o tehnicitate foarte bună, e echipa care joacă cel mai bun fotbal din play-out. E o victorie foarte importantă. Cu o înfrângere eram retrogradaţi. E o victorie care ne ţine în plasa Pandurilor şi a Timişoarei. La pauză am schimbat sistemul şi am câştigat. Nu mi-e frică de jocurile de culise din ultima etapă. Nu cred că mai riscă cineva să facă puşcărie. Eu sper să rămânem în Liga I”, a declarat Dan Alexa, antrenorul Concordiei Chiajna.

Botoşănenii vor lupta în ultima etapă pentru a-şi păstra locul 10, o eventuală înfrângere în faţa Pandurilor făcând ca gruparea locală să termine acest campionat pe locul 11. „E greu de spus ce va fi. De trei etape suntem în vacanţă. E greu de vorbit în asemenea momente. Chiar nu înţeleg, dar asta este. Acesta e apanajul jucătorului mic care se gândeşte la vacanţă de când a scăpat de retrogradare. Mulţi ne-au dezamăgit. Noi atât putem pe teren. Nu ne predăm, dar atât putem”, a conchis Leo Grozavu.