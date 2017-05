Oficialii FC Botoşani dezmint problemele financiare

« Alte stiri din categoria Sport

Chiar dacă a încercat să ascundă rezultatele slabe din ultimul timp pe seama restanţelor financiare, antrenorul FC Botoşani a fost contrazis de acţionarii echipei.

Aceştia au precizat că înaintea jocului pierdut lamentabil pe „Municipal” cu CSM Poli Iaşi, în contul jucătorilor au fost virate ratele contractuale aferente inclusiv lunii martie. „În acest moment, suntem în grafic. Cu excepţia primelor, care nu sunt multe, pentru că nici rezultate nu au fost, suntem în termen. Le-am spus jucătorilor în vestiar că îşi vor primi banii aferenţi lunii aprilie şi mai în momentul în care vom încasa drepturile TV. Situaţia nu e atât de tragică pe cât au încercat unii să o arate. Nimeni niciodată nu a plecat de la Botoşani fără bani. În plus, ei ştiu foarte bine că dacă au avut probleme au găsit înţelegere şi şi-au luat banii. Cine chiar a avut neapărată nevoie de bani şi i-a luat”, a declarat Cornel Şfaiţer.

Şfaiţer anunţă curăţenie la echipă

Preşedintele FC Botoşani a recunoscut că au fost restanţe şi că jucătorii au pus rezultatele slabe pe seama faptului că nu au avut linişte financiară, deoarece din ianuarie nu ar mai fi primit bani până la jocul premergător cu Iaşiul, însă a spus că din punctul său de vedere această scuză nu ţine dând exemplul şi celorlalte formaţii din play-out, care la fel au întârzieri cu plăţile. „Unii sunt deja în vacanţă, nu mai sunt cu gândul aici de mult, însă suporterii să stea liniştiţi, pentru că va urma o curăţenie generală”, a afirmat Şfaiţer.

Oficialul a precizat că situaţia Botoşaniului nu este una singulară în play-out: „Păi, ei nu cunosc situaţia Iaşiului sau a Mediaşului? Şi unde sunt cele două în clasament? Încă o dată spun: nu negăm, nu ascundem că au fost restanţe însă o mare parte din vină o poartă ei, pentru că nu au avut rezultate”, a conchis oficialul botoşănean.

Jucătorii recunosc că şi-au primit bani

Fotbaliştii grupării locale au întărit afirmaţiile lui Cornel Şfaiţer şi au recunoscut că şi-au primit contractele aferente lunii martie, o parte dintre ei, inclusiv şi pe luna aprilie. „Acum suntem cu contractele suntem la zi. Au fost întârzieri, cum sunt mai peste tot însă acum e OK. E adevărat că nu am luat nicio primă, dar ce rezultate am avut ca să luăm prime. Avem câteva remize şi o victorie în ultimele 14 jocuri! Noi trebuia să fim mult mai bine în clasament. A fost un sezon de coşmar, negru din toate punctele de vedere”, a afirmat unul dintre jucătorii FC Botoşani.