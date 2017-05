Alexandru Chipciu, dorit în Spania

« Alte stiri din categoria Sport

Alexandru Chipciu a impresionat în primul său sezon la Anderlecht, iar ofertele nu întârzie să apără pentru mijlocaşul de 27 de ani. După ce West Bromwich şi Aston Villa şi-au manifestat interesul pentru internaţionalul nostru, destinaţia cea mai probabilă în acest moment, dacă este să dăm crezare informaţiilor apărute ieri în presa spaniolă, este Betis.

Formaţia lui Alin Toşca a intrat cu şanse mari în lupta pentru Chipciu, noul antrenor al grupării punându-l în fruntea listei de achiziţii. În plus, relaţia excelentă pe care o are cu fostul fundaş de la Steaua poate fi un argument în plus pentru ca toate părţile să fie mulţumite de această mutare. „Alexandru Chipciu este una din cele mai importante ţinte ale lui Betis pentru noul sezon. Jucătorul ar putea schimba aerul Belgiei pentru La Liga, unde noul antrenor, Quique Setien, îl doreşte. Românul s-ar putea mula perfect în filosofia de joc a tehnicianului pentru că se descurcă excelent atât cu mingea, dar şi fără ea: creează culoare pentru coechipieri, având o disponibilitate la efort bună. Graţie acesteia, el este extrem de util şi pe defensivă, fiind un jucător care face la fel de bine ambele faze”, notează futbolistos.es.

Quique Setien, noul antrenor al grupării din Sevilla, a primit asigurări din partea conducerii că va primi patru sau cinci întăriri în această vară, astfel încât Betis să aibă o şansă pentru a se lupta pentru un loc de Liga Europa (n.r. - sezonul recent încheiat l-au terminat pe 15). Drept urmare, bugetul de transferuri se aşteaptă să fie unul generos.