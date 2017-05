Şfaiţer îl pune la zid pe Grozavu

« Alte stiri din categoria Sport

Pentru prima oară, Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, l-a criticat în direct la Digi Sport pe Leo Grozavu, declarând că nu-şi explică de ce tehnicianul l-a înlocuit pe Olimpiu Moruţan în minutul 56 în jocul de la Chiajna.

„Nu-mi explic înlocuirea lui Moruţan. Am plecat supărat de la stadion. Moruţan a fost omul primei reprize, jucătorul cel mai bun, jucătorul care putea să creeze ceva. Prin ieşirea lui nu am mai existat. Sunt puţini jucători în Liga I cu calităţile lui Moruţan. Nu-mi explic de ce am căzut, de ce am avut acea cădere în a doua repriză. Nici nu m-am gândit şi nici nu vreau să mă gândesc că a fost ceva necurat în repriza a doua”, a declarat Cornel Şfaiţer.

Preşedintele grupării locale a afirmat că în afara interesului clar al celor de la FCSB, CFR Cluj, Atalantei şi PSV Eindhoven, de serviciile jucătorului s-au mai interesat şi alte cluburi din afară. „E un interes foarte mare pentru el însă copilul e liniştit. Chiar dacă ne este foarte greu să-l ţinem eu spun că va rămâne la Botoşani şi din vară”, a conchis Şfaiţer.

FC Botoșani a pierdut lamentabil, scor 2-1 (0-1), luni seara, meciul cu Concordia Chiajna. Echipa botoşăneană a condus la pauză prin golul marcat de Andrei Hergheligiu (45 - penalty), dar ilfovenii au revenit în prima parte a reprizei secunde, întorcând scorul în decurs de doar câteva minute, prin doi jucători intrați pe gazon din postura de rezerve, Marian Cristescu (minutul 56) și Valentin Munteanu (minutul 61), după două gafe făcute de Miron, jucător introdus la pauză de Leo Grozavu în locul lui Stelian Cucu.