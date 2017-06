Echipe botoşănene la Cupa României de minifotbal

« Alte stiri din categoria Sport

Trei dintre cele mai bune echipe ale Campionatului Judeţean de minifotbal, Fabio, Elegant Glob şi Atletico Textila, vor participa la începutul lunii iulie, la Cluj, la Cupa României, competiţie ce va fi organizată de Federaţia de Minifotbal din România.

„Sperăm la o comportare şi o clasare cât mai onorabilă. Se vor întâlni cele mai bune formaţii din ţară, va fi o adevărată sărbătoare a minifotbalului. Deja am intrat în febra pregătirilor”, a declarat Octavian Faier, managerul general al celor de la Fabio.

Echipa acestuia are până la finalul acestei ediţii a Campionatului Judeţean de minifotbal, care a ajuns la etapa a XX-a din XXII, un traseu accesibil, având şanse de a termina sezonul pe locul 2, fiind greu de crezut că Atletico Textila mai poate pierde titlul în acest an. Fabio are un program avantajos având în vedere că echipele de pe locurile 1, 3 şi 4 vor juca între ele pe acest final de sezon şi cu siguranţă vor pierde multe puncte.

Componenţa echipei Fabio este spectaculoasă, bazându-se pe jucători titraţi, care evoluează în Campionatul Judeţean de fotbal, precum: Leonard Orăşanu (TransDor Tudora), Adrian Cososchi (Sănătatea Darabani), Alin Bordeanu (antrenor cu portarii FC Botoşani), Cezar Catană (ex-FC Botoşani, în prezent Avântul Albeşti), Alex Maxim (Avântul Albeşti) sau Andrei Braşoveanu (portar la echipa under 19 a FC Botoşani).