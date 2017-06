FC Botoşani iese din era Grozavu

« Alte stiri din categoria Sport

Partida de duminică cu Pandurii Târgu Jiu va fi ultima pe banca FC Botoşani a lui Leo Grozavu.

Ajuns la final de contract cu gruparea locală, tehnicianul a convenit de comun acord cu conducerea clubului să pună capăt colaborării. „Nu vă ascund faptul că am decis de comun acord să punem capăt colaborării cu Leo. Meciul cu Pandurii va fi ultimul cu el pe bancă”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Şi Valeriu Iftime, finanţatorul echipei, a realizat că FC Botoşani are nevoie de o schimbare şi că nu se poate cantona tot în Leo Grozavu. „El vrea să plece, eu vreau să plece... Am vorbit cu el, a făcut foarte mult pentru Botoşani, dar şi Botoşani a făcut mult pentru el. Am câştigat împreună. Probabil are nevoie de o altă provocare. M-am înţeles cu el acum câteva zile”, a declarat Iftime, care speră ca noul antrenor să readucă liniştea la echipă.

Leo Grozavu a antrenat FC Botoşani în mai multe mandate: 2007-2008, 2014-2015 şi 2016-2017.

Costel Enache va fi noul antrenor

Iftime a oferit detalii şi cu privire la viitorul tehnician al echipei moldovene. „E antrenor român, are în jur de 40 de ani, a jucat şi a antrenat în Liga I în Moldova şi a antrenat şi naţionala de tineret”, a adăugat Valeriu Iftime.

Este vorba de nemţeanul Costel Enache. Acesta urmează să-i păstreze în staff-ul său pe secunzii Alin Bejan şi Alin Bordeanu. În vârstă de 44 de ani, Enache le-a mai pregătit pe Ceahlăul şi CSMS Iaşi, el antrenând, în ultimii ani, mai multe reprezentative de juniori ale României (U19, U18, U15).

Ca jucător, Enache s-a remarcat în special la Ceahlăul Piatra Neamţ, pentru care a evoluat în două rânduri: 1990-1998, respectiv 1999-2005. Costel Enache a mai fost aproape de a prelua FC Botoşani în trecut însă oficialii s-au orientat la vremea respectivă asupra lui Cristi Pustai, nemţeanul neprimind atunci acceptul FRF de a veni la Botoşani.