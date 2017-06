Iftime îi ameninţă pe jucători

« Alte stiri din categoria Sport

Înaintea ultimului joc cu Leo Grozavu pe bancă, Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani i-a ameninţat pe jucători înaintea meciului cu Pandurii, cerându-le acestora să dea totul pentru a câştiga partida de duminică. Oficialul FC Botoşani se teme de discuţiile care ar putea ieşi după jocul cu gorjenii din ultima etapă a play-out-ului, care va avea loc, duminică de la ora 21:00, şi le-a transmis acestora să dea totul pentru a câştiga. „La meciul următor noi vom dori să câştigăm. Da la cât de prost am jucat... (n.r. - contra Chiajnei, un meci care a născut polemici). M-a bătut Voluntariul, m-a bătut Chiajna. Vă dau cuvântul meu de onoare că am vorbit acum câteva ore cu băieţii şi am avut un discurs în care le-am zis să joace corect toate meciurile. Mă doare dacă Botoşani intră în circuitul lucrurilor prost făcute. I-am zis şi lui Leo treaba asta. I-am zis: «Leo, dacă-mi spune cineva după meciul cu Pandurii că ne-am dat la o parte, vă omor». Este extraordinar de important ca FC Botoşani să nu intre în aşa ceva. Nu poţi să vii la meciul acesta ca la o distracţie. Uneori, simt că sunt oameni în faţa mea care parcă nu recepţionează ce trebuie. Noi o să jucăm la victorie, dar cei de acolo vin cu altă ambiţie, vin disperaţi; ai mei sunt relaxaţi. Dacă nu bat nici Pandurii, înseamnă că trebuie să merg în Liga a II-a”, a conchis Valeriu Iftime.