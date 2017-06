Stoican vrea să se salveze de la retrogradare pe "Municipal"

« Alte stiri din categoria Sport

În acest moment, Pandurii se luptă pentru salvarea de la retrogradare, în timp ce FC Botoşani este lipsită de orice griji. Gorjenii sunt în luptă directă cu Concordia Chiajna şi ACS Poli Timişoara, având un punct peste cele două.

Flavius Stoican, antrenorul principal al gorjenilor, este încrezător în şansele echipei sale de a se salva de la retrogradare. „Recunosc că suntem cu ochii şi pe adversarele noastre directe, Concordia şi Poli Timişoara. Suntem însă la mâna noastră, pentru că dacă ne vom impune la Botoşani, suntem 100% salvaţi. Dar e un meci foarte greu. Dacă ne vom salva de la retrogradare ar fi o fericire peste margini pentru mine, pentru că a fost o muncă titanică din toate punctele de vedere, şi psihologic, şi fizic. Mulţi nu sperau în salvarea echipei. Eu am crezut de la bun început. Trebuie să ne bazăm pe ceea ce facem noi la Botoşani. Dar n-ar fi rău să fim ajutaţi şi de rezultatele indirecte. Nu văd cum o echipă deţinătoare a Cupei ar putea să piardă acasă cu Chiajna! În plus, ştiu ce forţă are Gaz Metan pe teren propriu şi nu văd cum nu ar putea să câştige acolo Poli Timişoara. Dar repet, suntem focusaţi pe ceea ce facem noi la Botoşani. Nu, mi-e teamă de ceva necurat, 100%. Recunosc că ar fi o dezamăgire mare dacă cele două rivale, Concordia şi Poli, câştigă lejer în ultima etapă. Vom vedea”, a declarat Flavius Stoican.

În ultima etapă, Concordia Chiajna joacă în deplasare cu FC Voluntari şi are nevoie de un rezultat mai bun decât ACS Poli Timişoara, care joacă în deplasare cu Gaz Metan Mediaş, şi eventual Pandurii pentru a evita retrogradarea directă.