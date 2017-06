Cîrstea renunţă la întrecerile de dublu

« Alte stiri din categoria Sport

Sorana Cîrstea a părăsit cu regret turneul de la Roland Garros, învinsă de Carla Suarez Navarro, scor 7-5, 6-4, după un meci în care românca a suferit din punct de vedere fizic.

Cîrstea era cotată cu şanse bune la calificarea în turul trei, însă o problemă apărută la umăr i-a dat toate planurile peste cap. Sorana s-a accidentat în timpul meciului de dublu jucat miercuri alături de croata Donna Vekic, din care s-a retras la scorul de 6-7, 6-2, 4-1 pentru Andreja Klepac (Slovenia) şi Maria Martinez (Spania). Sportiva din Târgovişte nu mai vrea acum să audă de proba de dublu, în care evolua ocazional, pentru a nu îşi compromite din nou meciurile de simplu. Supărarea este mare, ţinând cont că Sorana s-a înscris la dublu mai mult pentru amuzament. „M-am accidentat la umăr în meciul de dublu, azi n-am putut să servesc şi normal că e greu să joci fără serviciu... Eram foarte ok fizic şi am zis să joc un meci de dublu. Am avut ghinion, probabil că a fost ultimul meci de dublu al carierei, nu cred că voi mai juca. Normal că regret. Eram foarte ok până ieri”, a declarat Sorana, citată de treizecizero.ro.