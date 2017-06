Duelul campioanelor la Roland Garros

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep s-a calificat în runda a treia a Marelui Şlem de la Paris şi o va înfrunta pe Daria Kasatkina, care la fel ca şi românca este fostă câştigătoare a Roland Garros-ul junioarelor, în 2014. A patra jucătoare a lumii a bifat această competiţie în urmă cu mai bine de nouă ani.

Halep şi rusoaica s-au întâlnit în premieră tot în turul trei, al turneului de la Miami, când Simona a învins-o pe rusoaica Daria Kasatkina, atunci locul 36 WTA, scor 6-3, 7-5. „Ea e jucătoare tânără, are timp să-şi îmbunătăţească jocul”, declara românca în urmă cu un an, după ce a învins-o.

Acum, românca vrea să-şi demonstreze din nou superioritatea. „Sunt nerăbdătoare să joc împotriva ei. De fiecare dată când joc cu ea e un meci dificil. Are un topspin forehand foarte bun, aşa că va fi greu. Trebuie să o fac să alerge, pentru că şi ea e un pic accidentată, ca şi mine”, a declarat Halep, amuzându-se pe seama faptului că ambele jucătoare au venit la Paris cu accidentări la glezne.

„Va fi un meci dificil, dar e o mare provocare pentru mine. Mă simt pregătită, simt că am încredere şi am şansa mea să înving. Aşa că trebuie doar să urmez planul contra ei şi să cred că pot câştiga”, a conchis Simona Halep.

Partida dintre Simona Halep şi Daria Kasatkina va avea loc astăzi.

La ediţia din acest an, constănţeanca de 25 de ani este considerată de majoritatea specialiştilor principala favorită la cucerirea trofeului, în ciuda accidentării la gleznă, pe care a suferit-o în finala de la Roma. Cu toate acestea, românca rămâne rezervată atunci când vorbeşte despre câştigarea turneului. „Mă simt specială aici. Am amintiri extraordinare din 2014, când am jucat finala. Cred că zgura de aici se potriveşte jocului meu şi corpului meu. Pot aluneca uşor, mă pot mişca uşor. Dar toată lumea joacă bine acum şi rămâne o mare provocare. Trebuie să rămân concentrată pentru a fi sigură că voi câştiga fiecare meci şi că voi avea o atitudine pozitivă. La începutul turneului, am spus că 10-15 jucătoare ar putea câştiga şi încă sunt de aceeaşi părere. Este o luptă cu adevărat deschisă. Am încredere că am şanse să câştig, dar nu mă gândesc deloc la rezultat. Iau fiecare meci în parte şi, până acum, merge destul de bine”, a precizat Simona Halep.