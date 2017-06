« Alte stiri din categoria Sport

Gianluigi Buffon nu renunţă la visul câştigării Ligii Campionilor, chiar dacă sâmbătă seară a devenit primul fotbalist din istorie care pierde trei finale ale celei mai importante competiţii intercluburi. Învins de Realul lui Ronaldo, după ce în 2003 pierdea cu Milan, iar în 2015 visul îi era interzis de Barcelona, „Gigi” le-a transmis fanilor că, la 39 de ani, nu renunţă la singurul mare obiectiv neatins în carieră, urmând ca în 2018 să-şi joace ultima şansă la câştigarea trofeului.

Legendarul goalkeeper a anunţat deja că sezonul viitor va fi ultimul din cariera sa, urmând să se retragă imediat după Cupa Mondială din Rusia, dar, înainte de asta, vrea să-şi ofere şansa de a se lupta din nou pentru trofeul care-i lipseşte din vitrină: „Mai am încă un an de contract, deci asta înseamnă că mai am o şansă de a câştiga Liga Campionilor”, a spus Buffon, în momentul în care a fost întrebat despre dezamăgirea resimţită după un nou eşec în ultimul act al Ligii.

Massimiliano Allegri, antrenorul echipei Juventus Torino, a salutat efortul jucătorilor săi care au reuşit un sezon extraordinar şi a confirmat că Gianluigi Buffon va continua la campioana Italiei. „Fotbalul poate fi un coşmar, aşa cum a fost şutul lui Casemiro deviat în poartă de Pjanić... Am făcut o primă repriză mare, dar după ce am primit al doilea gol nu am mai reuşit să ne menţinem în joc. Trebuie să învăţăm când să accelerăm şi când să încetinim. Nu cred că Juventus a ajuns la un final de ciclu. Buffon şi Barzagli vor fi alături de noi şi sezonul viitor, mai au mult de dat echipei. Juventus este încă în creştere, în progres şi dacă aducem câţiva jucători noi vom fi cu adevărat competitiv şi sezonul viitor al Ligii Campionilor”, a conchis Allegri.