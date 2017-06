Flavius Stoican, ironic la adresa ilfovenilor

« Alte stiri din categoria Sport

Flavius Stoican a retrogradat dramatic cu Pandurii. La final, antrenorul gorjenilor a fost extrem de dezamăgit şi nu şi-a putut nici explica victoria Chiajnei în faţa câştigătoarea Cupei României, FC Voluntari. „Important este să-i felicit pe jucători, chiar dacă am pierdut în ultimele minute, după ce am reuşit să egalăm. Sunt foarte mândru că am antrenat nişte băieţi care s-au bătut cu toată lumea. Nu mă întrebaţi de jocuri de culise, vreau să fiu cât mai ponderat şi să nu am procese de conştiinţă. Să le dea Dumnezeu sănătate tuturor. Vreau să o felicit pe Chiajna că s-a salvat cu două victorii în ultimele două etape. Chiajna a bătut în deplasare câştigătoarea Cupei României. Repet, câştigătoarea Cupei, pe care noi am bătut-o de două ori. Aşa a vrut Dumnezeu să se întâmple, să luăm gol în minutul 93”, a declarat Flavius Stoican.