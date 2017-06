Grozavu: Costel Enache are nevoie de sprijin

« Alte stiri din categoria Sport

Leo Grozavu a declarat că noul antrenor al FC Botoşani, Costel Enache, va avea nevoie de sprijin din partea conducerii pentru a reuşi pe banca tehnică a grupării locale.

„Eu sper ca viitorul antrenor să facă măcar cât am făcut şi eu. Îl cunosc foarte bine, mi-a fost coleg de echipă, este un băiat cu multă judecată, altfel de stil, dar eu cred că poate să reuşească. E animat de un entuziasm extraordinar, nu a mai antrenat de ceva timp la prima ligă… E nevoie de o altă motivaţie. Totul este să fie sprijinit. Eu sunt mai nebun şi încerc să mişc lucrurile. El are nevoie de sprijin. Eu am mai avut şi o altă perioadă şi ştiam ce înseamnă Botoşaniul. Am avut un avantaj. Mi-a dat un telefon şi m-a întrebat dacă putem să vorbim. Sunt de acord dacă el consideră că pot să-i dau vreo informaţie sau ceva care să-l ajute”, a declarat Leo Grozavu.