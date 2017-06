Halep defilează la Paris

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep, numărul patru mondial, s-a calificat în stil de mare campioană în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o, ieri, pe Carla Suárez Navarro (Spania), cu 6-1, 6-1.

Halep, 25 de ani, a treia favorită a competiţiei, a făcut un meci excelent şi nu i-a lăsat nicio şansă ibericei, câştigând în exact o oră de joc.

Simona Halep a reuşit prima sa victorie pe zgură în faţa Carlei Suárez, după ce pierduse pe cele patru meciuri anterioare cu spaniola pe această suprafaţă. Halep, finalistă în 2014 la Roland Garros, îşi depăşeşte performanţa de anul trecut la turneul parizian, când s-a oprit în optimi.

Românca a început meciul ceva mai ezitant, dar a câştigat primul ghem, pe serviciul său, după ce a salvat două mingi de break. Punctele s-au succedat destul de rapid şi în general în favoarea Simonei, care a făcut un joc aproape de perfecţiune în faţa spaniolei. Scorul a fost 2-0, 3-0, 4-0 (break luat la zero), 5-0, pentru ca adversara să reuşească şi ea un ghem, pe serviciul său, înainte ca Simona să încheie setul cu un sec 6-1 (26 minute).

Halep a început excelent şi setul secund, cu break, a avut apoi 40-0, dar au urmat o serie de erori şi deşi a mai avut o şansă de 2-0, Carla Suárez şi-a recuperat break-ul, 1-1. După acest mic impas, Halep şi-a reluat marşul către sferturi şi a câştigat din nou contra serviciului, apoi a luat un ghem la zero (3-1), iar în ciuda încercărilor disperate ale ibericei, soarta meciului a fost inevitabilă, Simona câştigând şi al doilea set cu 6-1.

Halep a avut două duble greşeli în acest meci şi procentaje excelente la primul serviciu (77%), precum şi cu punctele realizate, 68% cu primul serviciu, 42% cu al doilea. Suárez a avut procentaje de sub 50% la ambele (39%, respectiv 27%). Simona Halep a avut 19 winners (Suárez cinci) şi a comis 20 de erori neforţate (25 pentru iberică).

Carla Suárez Navarro. „Are un joc perfect”

„De fiecare dată au fost meciuri grele contra ei, nu câştigasem niciodată pe zgură. Nu am lăsat-o să intre în teren, am dominat, totul a fost minunat pentru mine. E jucătoare talentată, deschide unghiurile, azi am făcut-o să se grăbească şi lucrurile au mers din plin pentru mine. Cred că mă voi mai antrena puţin, am jucat bine, dar vreau să alerg mai mult. O să-l întreb pe antrenorul meu ce am de făcut”, a declarat Simona Halep, după meci.

Evoluţia româncei a convins-o şi pe iberică, iar aceasta susţine că dacă va juca la acest nivel şi în următoarele trei partide, nu va avea adversar în drumul spre primul titlu de Mare Şlem. „Sigur, mai are nevoie de două victorii pentru a ajunge în finală, dar Halep a demonstrat astăzi (n.r. - ieri), dar şi în ultimii ani, că îşi merită locul printre cele mai bune jucătoare ale lumii. Dacă Simona va continua să joace la acest nivel, este favorită la câştigarea titlului de la Roland Garros. Are un joc perfect!”, a declarat a 23-a jucătoare a lumii.

Românca are acum 7-6 în meciurile directe cu Carla Suárez (28 ani, 23 WTA), cap de serie numărul 21.

Halep şi-a asigurat un cec de 340.000 de euro şi 430 de puncte WTA.