Leo Grozavu: "Rămân cu amintiri frumoase"

Leo Grozavu s-a despărţit de FC Botoşani cu o victorie. După joc el a mulţumit tuturor celor din Botoşani care l-au sprijinit şi i-au oferit posibilitatea să demonstreze ceea ce ştie şi a spus că şi-ar fi dorit să rămână, dar numai în condiţiile în care se făceau investiţii şi se dorea accederea în play-off şi participarea în cupele europene.

„Eu plecam cu capul sus indiferent de scorul jocului de astăzi (n.r. - duminică). Mă bucur că am câştigat, mă bucur pentru băieţi că au terminat campionatul cu o victorie. Chiar dacă ea a fost smulsă cu forcepsul. Am avut multe momente în care jocul nu a funcţionat cum mi-aş fi dorit. A fost foarte greu de gestionat acest final de campionat. Mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături. Am încercat să facem maxim, dar nu ne-a ieşit de fiecare dată aşa cum ne-am dorit. Sunt patru ani frumoşi. Nu e uşor în România, să termini patru campionate pe banca unei echipe. Rămân cu amintiri frumoase. Mulţumesc Botoşaniului, mi-a dat şansa să antrenez în prima ligă... Provocarea pentru mine era alta, nu aceea de a mă bate tot pentru play-out”, a declarat tehnicianul.

Leo Grozavu susţine că are nevoie de o vacanţă şi abia după aceea se va gândi asupra viitorului său: „Vom vedea ce va fi. Îmi doresc provocări mult mai interesante”.

Conferinţa de presă a acestuia de după joc a fost întreruptă de preşedintele Cornel Şfaiţer, care i-a înmânat o plachetă, banner-ul galeriei pe care era scris „Mulţumim, Leo Grozavu!”, o plachetă, dar şi un tricou cu semnăturile tuturor celor din vestiar.