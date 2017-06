Marin Condescu speră într-o promovare rapidă cu Pandurii

« Alte stiri din categoria Sport

Marin Condescu, revenit în conducerea celor de la Pandurii, a anunţat că formaţia din Târgu Jiu va lupta pentru promovare, în condiţiile în care se va termina şi construcţia stadionului de 12.386 locuri, care a costat peste 20 de milioane de euro.

În acelaşi timp, Condescu, care la finalul meciului a rămas singur în sectorul rezervat galeriei, a anunţat că Flavius Stoican este dorit în continuare de gorjeni. „Nu ne oprim! Am retrogradat, acum sperăm să ne regrupăm, iar la anul să atacăm promovarea. Până atunci, se va termina şi baza, nu vom mai fi nevoiţi să jucăm în deplasare. Ne-am jucat şansa până la capăt şi e păcat că am picat pe ultima sută. În iarnă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, cu intrarea în insolvenţă, dar Stoican a reuşit în scurt timp să facă un grup unit. Sper să-l convingem să continue cu noi şi asta e. Am fost la mâna noastră, deşi am întâlnit o echipă mai bună decât noi”, a declarat Marin Condescu.