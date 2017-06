Zidane: "Nici în vis nu ne puteam dori mai mult"

« Alte stiri din categoria Sport

Zinedine Zidane, antrenorul echipei Real Madrid, câştigătoare pentru al doilea an consecutiv al Ligii Campionilor, a declarat că „este extrem de fericit” şi nu putea visa la mai mult în acest an cu echipa sa care a câştigat şi titlul în Spania. „A fost un an spectaculos. Nici în vis nu ne puteam dori mai mult. Am câştigat titlul în ultima etapă şi a fost foarte dificil să ajungem în finala Ligii Campionilor pentru al doilea an consecutiv, dar am reuşit. Am jucat ca o echipă mare. Prima repriză a fost dificilă, dar în a doua am fost clar superiori. Am presat mai mult şi am câştigat meciul şi la capitolul fizic. În prima repriză, Juventus a fost foarte puternică, a avut multe mingi şi posesia. La pauză le-am spus jucătorilor să continue ceea ce au făcut , dar să pună mai multă energie în jocul de pase şi în presing. Jocul nostru de pase şi mişcarea în teren au fost fantastice. Nu este uşor să înscrii patru goluri împotriva lui Juventus (n.r. - până în finală italienii primiseră doar trei goluri)”, a declarat Zinedine Zidane. Tehnicianul francez a dezvăluit cheia succesului: „fiecare jucător s-a simţit important şi şi-a adus contribuţia”. „Unitatea de grup a fost fantastică. Când ai acest lucru în echipă, plus talent, atunci ai o şansă bună. A muncit foarte mult tot sezonul”, a conchis antrenorul momentului