FC Botoşani renunţă la fotbaliştii simbol

Noul sezon competiţional ar putea să nu-i mai găsească la echipă pe cei mai vechi jucători ai FC Botoşani, Andrei Patache şi Gabriel Vaşvari.

Aflat la final de contract Andrei Patache, cel mai vechi fotbalist din lotul grupării locale, a fost înştiinţat de acţionarii echipei că şansele ca angajamentul să-i fie prelungit sunt reduse. „I-am spus lui Patache că vom lua o decizie în privinţa lui în această săptămână. El şi-a făcut pe deplin datoria pentru echipă în tot acest timp. Pe postul de fundaş dreapta am decis să îi dăm credit lui Unguruşan şi Juncănaru care este sub 21 de ani. Totul se va decide în câteva zile”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Fundaşul dreapta şi-a făcut debutul la gruparea locală cu leo Grozavu pe bancă în ultima etapă a sezonului competiţional 2006-2007, la Brăila, intrând în minutul 46 al meciului câştigat de botoşăneni cu 2-1. „Eu am petrecut toate etapele aici. Am jucat la juniori, Divizia C, Divizia B, am trăit promovarea şi Liga I... Am fost 100% profesionist atât în teren, cât şi în afara terenului”, a declarat Andrei Patache.

În privinţa lui Gabriel Vaşvari, lucrurile sunt clare. Decarul va rămâne la Botoşani doar în condiţiile în care va accepta diminuarea contractului. „Vaşvari mai are contract un an cu noi, dar i-am propus o diminuare a contractului. În aceste condiţii el ar putea rămâne. Deocamdată ne-a transmis că nu este de acord cu decizia noastră. Vom vedea ce decizie vom lua de comun acord zilele următoare”, a spus Şfaiţer.

Patache şi Vaşvari sunt cei mai vechi şi apreciaţi jucători din lotul FC Botoşani.

Cu mici excepţii, Vaşvari şi Patache şi-au împărţit pe rând banderola în acest ultim deceniu petrecut la FC Botoşani.

