FCSB a depus plângere la TAS

« Alte stiri din categoria Sport

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, ieri, că gruparea pe care o conduce a contestat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne omologarea clasamentului Ligii I, cu Viitorul Constanţa campioană.

„Deja am depus actele, am plătit deja la avocat, a făcut toată apărarea. Dumnezeu să hotărască prin judecători dacă a fost dreptate sau nu... Dacă nu am dreptate, o să fiu primul care o să zică: «Să mă ierte toată lumea fotbalului, felicitări Viitorul, felicitări Hagi!» Dacă nu, o să zic: «Mulţumesc, Doamne, că ai făcut dreptate!»... Asta nu înseamnă că eu acuz Viitorul, Viitorul n-are nicio vină şi nici Hagi”, a declarat Becali, la Sport.ro.

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a declarat că Federaţia şi Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) sunt pregătite să apere la TAS faptul că Viitorul este campioana României. „Viitorul Constanţa este campioana României, ediţia 2016-2017, iar Pandurii Târg Jiu şi ASA Târgu Mureş au retrogradat. Acesta este clasamentul final omologat de Comitetul Executiv. Este un drept al clubului FCSB de a merge la TAS. Federaţia Română de Fotbal şi LPF sunt pregătite 100% pentru a apăra ceea ce s-a stabilit pe teren şi anume că FC Viitorul este campioana României. Nu cred că vom avea acelaşi avocat cu Liga la TAS. Cred că ne vom face apărarea separat”, a spus Burleanu.

Comitetul Executiv (CEx) a omologat în şedinţa sa de luni clasamentul Ligii I, ediţia 2016-2017, cu Viitorul campioană.

Viitorul şi FCSB au terminat la egalitate de puncte, 44, în fruntea play-off-ului Ligii I. Conform LPF, care susţine că, la egalitate de puncte, departajarea se face la rezultatele directe din play-off, Viitorul este noua campioană a României. Însă, potrivit părerii oficialilor FCSB şi potrivit interpretării regulamentului de către ei, la egalitate de puncte trebuie să se ţină cont de toate rezultatele directe, şi din sezonul regulat şi din play-off. În această situaţie, FCSB ar trebui să fie campioana României. Patronul bucureştenilor, Gigi Becali, a spus că se va adresa TAS pentru a primi dreptate, după omologarea clasamentului Ligii I.