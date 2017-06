FC Botoşani a făcut primele transferuri

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani a realizat primele transferuri din această vară.

Gruparea locală i-a găsit foarte repede înlocuitor goalkeeperului Călin Albuţ. Cel adus să-i facă concurenţă lui Alberto Cobrea între buturile grupării locale este Eduard Pap, fostul portar al celor de la ASA Târgu Mureş.

În vârstă de 23 de ani Pap a semnat un acord valabil pe trei ani cu gruparea locală.

Pap şi-a început cariera de fotbalist la ACS Poli Timişoara, a mai evoluat la Luceafărul Oradea, iar în ultima jumătate de an a apărat poarta echipei ASA Târgu Mureş retrogradând în liga secundă. Pap a impresionat la meciul direct din returul play-out-ului cu FC Botoşani când a făcut adevărate minuni în poarta ASA-ului, fiind declarat pentru evoluţia avută jucătorul meciului.

Eduard Pap se afla şi pe lista altor cluburi din Liga I: Astra, CS „U” Craiova şi Dinamo. „Mă bucur că am ajuns la Botoşani. Ştiu că este o echipă bună, unde lucrurile se fac profesionist. E important pentru mine să joc şi să o fac la un nivel cât mai bun. Ştiu că a fost interes din partea unor echipe importante, dar eu consider că am făcut alegerea potrivită”, a declarat Eduard Pap.

Serediuc va întări banda dreaptă

Cel de-al doilea jucător transferat de FC Botoşani este mijlocaşul de bandă dreapta, Tiberiu Serediuc. Acesta a semnat un contract valabil pe doi ani cu gruparea locală. În vârstă de 24 de ani, acesta a fost un jucător de bază sezonul trecut la Concordia Chiajna reuşind să-şi aducă contribuţia la evitarea retrogradării a echipei din Ilfov.

La Chiajna, Serediuc a bifat în sezonul recent încheiat 33 de partide, în opt fiind integralist, adunând 1915 minute. Serediuc şi-a trecut în dreptul său un gol şi o pasă de gol şi a încasat în total patru cartonaşe galbene.

Suceveanul în vârstă de 24 de ani a făcut junioratul la Şcoala de Fotbal „Gică Popescu”, după care a jucat la Jiul Petroşani, CS Otopeni şi Concordia Chiajna. Are patru selecţii la naţionala U17, două selecţii la U19 şi trei selecţii la U21.