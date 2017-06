Simona Halep: "Nu prea ştiu cum am revenit"

« Alte stiri din categoria Sport

Imediat după meci, Simona Halep a recunoscut că a avut şi puţin noroc, dar şi că nu a încetat nicio secundă să spere. „Nu ştiu cum am revenit, a fost greu, a jucat bine şi puternic. Am fost un pic norocoasă, mai ales la ultimul punct al actului secund. Sunt fericită că am revenit şi că sunt în semifinale la Roland Garros. Am fost puternică, am câştigat pentru că am sperat până la final. Am avut parte şi de sprijinul tribunei. Vă mulţumesc!”, a spus Halep, pentru Eurosport.

Aceasta a afirmat că momentul psihologic al meciului a fost în setul doi, la scorul de 5-2, când a crezut că va pierde calificarea. „La 5-2 am crezut că am pierdut meciul, dar am încercat să dau totul pe teren. Am fost relaxată şi asta m-a ajutat”, a recunoscut Halep.

În penultimul act la Roland Garros, românca o va înfrunta pe numărul trei mondial, Karolina Pliskova (Cehia), pe care o conduce cu 5-1 în meciurile directe. Pliskova a dispus în sferturi de favorita gazdelor, Caroline Garcia, cu scorul de 7-6, 6-4.

„Mă simt bine, un pic obosită, dar sunt pregătită. Vreau să intru pe teren mâine (n.r. - astăzi) şi să fiu fericită, să câştig şi să joc din nou o finală aici”, a conchis Halep.