Meciul carierei pentru Halep

Simona Halep poate deveni astăzi prima româncă după Virginia Ruzici (1978), managerul său, care câştigă trofeul Suzanne Lenglen, care este decernat jucătoarei învingătoare la Roland Garros. Cea mai titrată jucătoare română o va întâlni în jurul orei 16:00 pe jucătoarea letonă Jelena Ostapenko (20 ani, 47 WTA). Meciul va fi transmis în direct de Eurosport şi Pro TV.

Simona Halep e declară pregătită să nu mai rateze trofeul, care ar putea-o duce pe primul loc al ierarhiei mondiale. „Am învăţat multe lucruri în ultimii ani, nu doar în finala din 2014, dar şi în semifinalele de la Wimbledon (2014) şi US Open (2015), cu Flavia Pennetta. Ştiu cum să fiu şi nu voi schimba nimic. Simt că am mai mult experienţă. Sunt fericită, dar nu emoţionată. Aştept cu nerăbdare să joc finala. E plăcut să fiu din nou în finală, sper că voi juca mai bine de data aceasta şi voi câştiga. Voi juca împotriva unei adversare tinere, este o mare provocare şi va fi extraordinar să joc din nou aici pe Arena Philippe Chatrier. Nu ştii niciodată ce să faci cu acest tip de jucătoare, aşa că trebuie să joci fiecare minge. Fiecare minge e importantă împotriva lor. Voi fi acolo, gata de luptă”, a precizat Simona Halep.

Ostapenko, o jucătoare foarte puternică

Ostapenko este prima jucătoare care ajunge în finală la Roland Garros fără a fi cap de serie din 1983 încoace, de la iugoslava Mima Jausovec.

Jucătoarea letonă este lăudată de către antrenoarea sa, spaniola Anabel Medina Garrigues. Medina, care colaborează de două luni cu Ostapenko, a precizat că are „are calităţile unei campioane”, precum viteza medie a loviturilor sale de dreapta, care este superioară celei a britanicului Andy Murray, liderul mondial. „Este o jucătoare cu o forţă foarte mare. Avea 200 de «winners» înainte de a veni aici (la Paris), ceea ce este foarte bine. Tenisul care se joacă acum se bazează pe lovirea puternică a mingii, iar ea este capabilă să facă acest lucru foarte bine. Are un plafon foarte mare. Trebuie să fie canalizată, să-şi păstreze picioarele pe pământ. Însă dacă va fi capabilă să gestioneze bine această situaţie ar putea ajunge foarte sus”, a asigurat spaniola.

Anabel Medina, care a câştigat de două ori turneul de la Roland Garros la dublu, alături de compatrioata sa Virgina Ruano, a asigurat că Ostapenko este capabilă să-şi păstreze calmul în momentele importante, calitate necesară unei campioane.

Ca stil de joc, Jelena Ostapenko pune în practică un singur plan, să fie foarte agresivă tot timpul, să lovească tare orice minge, să o trimită către colţurile sau liniile terenului. Ea loveşte bine atât cu dreapta, cât şi cu reverul. Punctele ei slabe sunt reprezentate de un serviciu al doilea „penalizabil” şi de numărul mare de erori neforţate, comise în urma jocului ei riscant, avântat.

Luată la ţintă de Ostapenko

În septembrie 2016, Ostapenko a făcut pereche la dublu, la turneul de la Wuhan, chiar cu adversara ei de sâmbătă, Simona Halep. Ele nu au jucat decât 26 de minute în turul I, pentru că letona a lovit-o cu o minge în ureche pe Halep, care a fost nevoită să abandoneze. „A fost un schimb lung de mingi. Eu şi Mattek-Sands eram la fileu. Ostapenko a vrut să lovească mingea cu reverul sau cu dreapta, nu sunt sigură. Eram cu privirea înainte. M-a lovit chiar aici (n.r. - în partea stângă a capului). M-a lovit cu mingea care avea cam 150 de kilometri pe oră. Am fost ameţită la început, dar apoi mi-am revenit. Simt durere şi acum în toată zona, dar e OK. Am fost la mai mulţi medici, chiar şi azi-dimineaţă. Dar am dormit bine azi-noapte şi asta m-a ajutat”, a declarat după meci jucătoarea română.