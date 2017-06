Nicolae Dică, prezentat oficial la FCSB

« Alte stiri din categoria Sport

Fostul fotbalist Nicolae Dică a fost prezentat oficial la conducerea tehnică a echipei FCSB în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc ieri, contractul său cu gruparea „roş-albastră” fiind valabil până la sfârşitul sezonului 2017-2018.

Dică va avea întreaga responsabilitate tehnică, însă va ocupa funcţia de antrenor secund, deoarece nu deţine încă licenţa Pro. Postul de antrenor principal al echipei FCSB îi va reveni în aceste condiţii lui Viorel Tănase, cel care a fost coleg de echipă cu Nicolae Dică în sezonul 2003-2004 la FC Argeş.

Directorul sportiv al grupării FCSB, Mihai Stoica, a declarat în conferinţa de presă că Nicolae Dică şi Viorel Tănase au o motivaţie extraordinară pentru a realiza performanţă. „O să avem oarecum o conducere bicefală. Viorel Tănase a ajuns la Steaua acum în primul rând pentru că Nicolae Dică nu deţine încă licenţa Pro, dar şi pentru că va putea să îl ajute foarte mult. Gândirea lui Nicolae Dică va fi însă cea mai importantă. Eu sunt convins că vom avea succes în această formulă”, a spus Stoica.

Tehnicianul Nicolae Dică a precizat că şi-a dorit de mult timp să ajungă la conducerea formaţiei FCSB, dar nu credea că acest lucru se va întâmpla atât de repede. „E o onoare pentru mine să antrenez această echipă, mi-am dorit din tot sufletul să se întâmple acest lucru. Şi chiar nu credeam că se va întâmpla aşa de repede, dar am reuşit cu ajutorul lui Dumnezeu, cu munca pe care am realizat-o de când am renunţat la cariera de jucător”, a afirmat Dică.

La rândul său, Viorel Tănase s-a arătat bucuros că a ajuns în conducerea tehnică a celei mai titrate echipe din România.

În vârstă de 37 de ani, Nicolae Dică îi succede lui Laurenţiu Reghecampf, cel care şi-a reziliat de comun acord contractul cu gruparea „roş-albastră” la finalul ediţiei 2016-2017 a Ligii I.