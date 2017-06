Christoph Daum trăieşte în altă lume

« Alte stiri din categoria Sport

Christoph Daum a declarat, sâmbătă seara, după înfrângerea cu 3-1 suferită în faţa Poloniei, că nu are motive pentru a demisiona din funcţie, precizând că la Bucureşti toată lumea îl roagă să rămână în funcţie.

„Plec la Cluj, da (n.r. - România întâlneşte Chile la Cluj-Napoca, într-o partidă amicală). De ce să demisionez? Ce e cu această întrebare, ce e în spatele ei? La Bucureşti toată lumea mă roagă să rămân şi îmi spune că este nevoie de mine. Atunci de ce mi se pune mereu această întrebare?”, se arată nedumerit Christoph Daum, după ce naţionala a ratat şi ultima şansă teoretică de a mai ajunge la turneul final din Rusia.

Replica i-a dat-o imediat Marcel Puşcaş, directorul de dezvoltare al FRF, a râs amar de selecţioner, concluzionând: „Înseamnă că circulăm pe străzi, bulevarde chiar, paralele, herr Daum!”.

Christoph Daum recunoaşte însă că şansele României la locul doi, cel care asigură participarea la barajul de calificare la CM 2018, s-au spulberat. „După acest meci, dacă te uiţi la clasament ar fi o nebunie să crezi că suntem încă în cărţi. Chiar dacă vom câştiga toate meciurile rămase de jucat, tot nu am avea destule puncte pentru a termina pe locul 2. Sunt multe probleme, putem vorbi o oră despre ele. Am avut multe meciuri în care nu am putut înscrie şi nu ne-am ridicat la înălţime. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le facem mai bine de acum încolo. Poziţia din clasament depinde de rezultat, asta e clar. Puteam face mai mult cu Muntenegru, puteam câştiga în Kazahstan, puteam câştiga împotriva Danemarcei, dar mereu ne-au lipsit mici lucruri pentru a învinge”, a afirmat el.

Tehnicianul german a menţionat că lipsa de organizare a dus la înfrângerea cu 3-1 în faţa Poloniei. „Am stabilit o disciplină tactică pe întreaga durată a meciului, însă am pierdut această disciplină pe alocuri. şi de aceea am primit acele două penalty-uri şi acel corner. Era foarte clar cum vor juca ei. Noi trebuia să jucăm organizat, dar nu am făcut-o”, a adăugat Daum.

Echipa naţională de fotbal a României a fost învinsă de selecţionata Poloniei cu scorul de 3-1, sâmbătă seara, pe Stadionul „Narodowy” din Varşovia, în Grupa E a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2018. Robert Lewandowski a deschis scorul în minutul 29, dintr-o lovitură de la 11 metri. Al doilea gol a venit în minutul 57, cu o lovitură de cap, după un corner. Lewandowski şi-a completat hat-trick-ul în minutul 62, când a mai punctat o dată de la punctul cu var. În urma acestui rezultat, Polonia a făcut un pas mare către turneul final din Rusia, în timp ce România este ieşită practic şi din cursa pentru locul doi, fiind la zece puncte în urma liderului.