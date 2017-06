Halep poate deveni lider mondial la Birmingham

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep a ratat şansa de a deveni lidera mondială WTA, însă are şansa de a ajunge la această performanţă chiar mai devreme decât se aştepta. Şi asta chiar înainte de Wimbledon, al treilea turneu de Mare Şlem al anului, care va începe pe 3 iulie.

Calculele sunt foarte simple. Halep va evolua începând cu 19 iunie la turneul WTA de la Birmingham, turneu de pregătire pentru Wimbledon. Acolo va lua startul şi Angelique Kerber, lidera mondială. Aceasta trebuie să-şi apere acolo cele 100 de puncte cucerite anul trecut.

Halep nu are nimic de apărat pe iarbă britanică aşa că dacă va câştiga turneul, iar Kerber va fi eliminată până în semifinale, românca ar deveni lideră mondială. Iar acest lucru se întâmplă pentru ca punctajele la vârf sunt foarte strânse. Kerber are 7.035 de puncte, urmată de Halep cu 6.850, iar Pliskova este pe 3 cu 6.690 de puncte. Dintre acestea, cehoaica are de apărat cele mai multe puncte pe iarbă, ea cucerind titlul la Nottingham şi făcând finala la Eastbourne în 2016.