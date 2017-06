Săpunaru îşi face colegii fricoşi şi critică tactica aleasă

« Alte stiri din categoria Sport

Cristian Săpunaru a declarat după înfrângerea în faţa selecţionatei Poloniei, că prima reprezentativă trebuia să joace mai curajos deoarece nu evolua împotriva Braziliei.

„În momentul de faţă şansele de calificare s-au redus drastic. Polonezii au jucat mai bine decât noi. Au o echipă mai bună, au reuşit să îşi facă jocul şi să câştige acest meci. Azi trebuia să fim un pic mai curajoşi, nu jucam împotriva Braziliei. Am întâlnit Polonia care, da, are jucători valoroşi, dar puteam să fim puţin mai curajoşi”, a afirmat Săpunaru.

Acesta a menţionat că tactica de a juca pe contraatac nu a avut succes în meciul de la Varşovia. „Am încercat să îi batem cu tactica lor şi nu ne-a ieşit. Am încercat să jucăm pe contraatac, pentru că ştiam că au jucători de viteză. Am încercat să ne apărăm mai jos şi să îi surprindem pe contraatac, dar ne-au pasat foarte mult şi a fost greu. Când am schimbat sistemul s-a văzut, am început şi noi să ţinem de minge şi am ajuns mult mai repede la poartă”, a adăugat el.

Săpunaru susţine că Robert Lewandowski, autorul celor trei goluri ale Poloniei, este cel mai bun atacant din Europa în momentul de faţă. „La faza penalty-ului am văzut că Lewandowski a plecat de lângă mine, am pus mâna pe el încercând să îi iau faţa, iar el când a simţit mâna s-a aruncat. De aia este cel mai bun atacant din Europa la ora actuală”, a conchis Săpunaru.