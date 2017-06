Nadal priveşte temător la sezonul pe iarbă

« Alte stiri din categoria Sport

Jocul formidabil etalat de Rafael Nadal în finala de la Roland Garros îl impune printre favoriţii de la Wimbledon, dar tenismanul spaniol reaminteşte că jocul său pe iarbă a devenit complicat începând cu 2012, când a avut problemele de la genunchi, relatează Reuters.

Nadal, 31 ani, câştigător de 10 ori la Roland Garros, are victorii pe iarba londoneză în 2008 şi 2010, plus alte trei finale, dar această suprafaţă îi solicită mai mult genunchii. „De când am avut probleme la genunchi, din 2012, să joc pe iarbă a devenit foarte complicat pentru mine”, a declarat Nadal, care la Roland Garros a pierdut doar 35 de ghemuri şi niciun set. „Vom vedea cum va reacţiona genunchiul meu. Jocul pe iarbă este foarte special, trebuie să joci dintr-o poziţie mai joasă. Ţinuta corpului este coborâtă şi ai mai puţină stabilitate. Dar nu uit că am jucat cinci finale la Wimbledon. Îmi place să joc pe iarbă. Se poate întâmpla orice şi sunt motivat”, a mai spus campionul iberic.

După 24 de victorii şi un singur eşec pe zgură, care i-au adus succese la Monte Carlo, Barcelona, Madrid şi Roland Garros, Nadal va petrece câteva zile acasă la Mallorca, înainte de a participa la turneul de la Queen’s Club.

În ultimii ani la Wimbledon, Nadal a fost eliminat în fazele timpurii de jucători precum Steve Darcis, Lukas Rosol şi Dustin Brown. Din 2011, când a jucat finala cu Novaj Djokovic, tenismanul spaniol nu a mai trecut de optimi, iar anul trecut nu a participat din cauza unei accidentări la încheietura mâinii.

„Dacă voi câştiga primele două meciuri, atunci lucrurile se pot schimba. Adevărul este că primele meciuri sunt foarte periculoase. Am nevoie să mă simt puternic, să am forţă în picioare pentru a juca bine la Wimbledon. Dacă am dureri la genunchi ştiu din experienţă că îmi va fi imposibil. Dacă sunt sănătos şi mă pregătesc bine, atunci am şansele mele”, a conchis Nadal.