Claudio Ranieri va antrena în Franţa

Claudio Ranieri este noul „principal” al lui FC Nantes, cu care a semnat un contract pe doi ani.

Pentru a încheia contractul cu antrenorul italian, „canarii” au obţinut o derogare din partea Ligii Franceze. Regulamentele Ligii Franceze nu permit angajarea unui tehnician cu vârsta de peste 65 de ani, iar Ranieri are 65 de ani şi şapte luni.

Italianul a fost campion al Angliei cu Leicester în 2016, însă a fost concediat de englezi în februarie.

Ranieri a mai antrenat-o în Ligue 1 pe AS Monaco, în perioada 2012-2014. Cagliari, Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Roma, Inter şi naţionala Greciei sunt celelalte echipe din cariera lui Ranieri. Ca antrenor, tehnicianul italian are cinci trofee: Cupa şi Supercupa Italiei cu Fiorentina, Cupa Spaniei şi Supercupa Europei cu Valencia, plus titlul în Anglia cu Leicester.

Fostul campion din Premier League i-a luat locul lui Sergio Conceicao, care a părăsit-o acum o săptămână pe Nantes pentru FC Porto, după ce în cinci luni a reuşit să-i urce pe „canari” de pe locul 19 pe 7.