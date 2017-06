FC Botoşani schimbă garnitura

« Alte stiri din categoria Sport

Echipa s-a reunit ieri, după vacanţă, iar primul lucru remarcat este numărul mare al celor care au plecat imediat după Leo Grozavu.

FC Botoșani s-a reunit ieri, la Stadionul „Municipal”, într-o formulă cu mai mulţi plecaţi decât veniţi. La primul antrenament cu noul antrenor, Costel Enache au venit 20 de jucători printre care şi Gabi Vaşvari, căpitanul din sezonul trecut, care cel mai probabil va părăsi echipa în cel mai scurt timp. De la terminarea campionatului, de la FC Botoşani au plecat Andrei Patache, Călin Albuţ, Raul Avram, Sergiu Popovici, Andrei Herghelegiu şi Endrick dos Santos Parafita. De la reunirea lotului au lipsit şi Bogdan Unguruşan, Stelian Cucu, Olimpiu Moruţan, Mihai Roman şi Benjamin Kuku. Aceştia au fost învoiţi şi urmează să ajungă azi, la vizita medicală.

Speranţe exprimate de noii veniţi

La capitolul noutăţi sunt portarul Eduard Pap de la ASA Târgu Mureş, mijlocaşii Tiberiu Serediuc, de la Concordia Chiajna şi Marian Târşă de la CSM Poli Iaşi şi atacantul Daniel Popa, împrumutat de la Dinamo. Acesta din urmă este unul dintre cei mai promiţători jucători din ţară şi a ajuns la Botoşani, din a doua încercare. Acesta a ajuns în judeţ sub formă de împrumut pe un an, după ce iniţial s-a încercat transferul lui de la ASA Târgu Mureş în sezonul trecut. După ce nu a prins mai deloc echipa mare, tânărul atacant a venit la Botoşani cu dorinţa de a se face remarcat cât mai repede. „Eu sper să joc cât mai mult şi să fiu golgheterul echipei şi, de ce nu, al campionatului. Nu am nicio clauză împotriva echipei de la care vin. Joc cu Dinamo şi le dau gol”, a fost declaraţia războinică a atacantului dinamovist.

Cu speranţe mari porneşte drumul la FC Botoşani şi Tiberiu Serediuc. „Am ales cu sufletul pentru că sunt aproape de casă, o echipă foarte bună, îmi place stilul lor de joc, tot timpul au jucat ofensiv, un fotbal frumos. Sper să pot să-i ajut şi să ne îndeplinim obiectivele. Sper să-mi fac treaba cât mai bine, să ajut echipa iar la final de campionat să ne clasăm pe un loc cât mai bun”, a spus Tiberiu Serediuc.

Eduard Pap a menţionat că speră ca, în scurt timp, să devină titular. „Peste tot este concurenţă, concurenţa e benefică, poţi creşte în valoare. Va fi o concurenţă loială iar cel mai bun va apăra. Urmează o perioadă în care trebuie să tragem tare în pregătire pentru a ne fi uşor în campionat. În mai puţin de o lună începe campionatul iar în prima etapă trebuie să fim sută la sută”, a declarat Eduard Pap.

Noul antrenor vrea concurenţă

Costel Enache, antrenorul echipei a spus că vrea să creeze concurenţă la echipă şi că îl interesează în primul rând calitatea şi apoi cantitatea. „Încercăm să mai facem transferuri pentru a avea soluţii din ce în ce mai bune. De asemenea, sunt jucători în lot care sunt la final de contract şi clubul încearcă să ducă o negociere prin care să îi convingă să rămână, în acelaşi timp şi pentru noi există o concurenţă, respectiv alte cluburi care şi-i doresc. Noi sperăm să aleagă oarecum cu sufletul pentru că aici au fost bine primiţi. În ceea ce priveşte programul de pregătire, luni, avem prima şedinţă şi până la sfârşitul săptămânii vom rămâne în Botoşani încercând să ne punem la punct cu partea aerobică de bază şi să facem controlul medical. Duminică plecăm în cantonamentul din Austria unde avem programate patru jocuri. Ne vom întoarce pe şase iulie şi aşteptăm ulterior să vedem când vom fi programaţi pentru startul campionatului”, a declarat Costel Enache.

Antrenorul va face echipă la Botoşani cu preparatorul fizic Massimo Stalteri, secundul Alin Bejan şi antrenorul cu portarii, Alin Bordeanu.

Valeriu Iftime promite întăriri

Prezent la reunire, finanţatorul echipei, Valeriu Iftime, a precizat că lotul nu este definitivat, în această perioadă purtându-se negocieri cu mai mulţi jucători. „Sunt jucători care vor veni chiar şi în următoarele 24 de ore. Vom avea un lot cel puţin la fel de competitiv ca cel din sezonul trecut. Eu sper că o să găsim jucători pe toate posturile. Mai sunt străini care vor veni, mai sunt discuţii cu alţi tineri. Deocamdată e prima oră de la reunire şi mai sunt şi jucători învoiţi, care urmează să ajungă. Avem un portar nou, va veni un fundaş stânga nou, trei la mijloc şi doi sau trei atacanţi. Mihai Roman a spus că, dacă nu are ceva din afară va rămâne la noi. La fel şi Răzvan Tincu. Deocamdată Costel Enache nu are un obiectiv. După ce vom configura echipa în totalitate şi după stagiul din Austria vom fixa şi un obiectiv”, a spus Valeriu Iftime. Acesta spune că speră să poată profita de situaţia vecinilor de la Iaşi şi să mai ia câţiva jucători de acolo. „Şi la noi, dacă am fi într-o aşa degringoladă, ar veni alţii să se intereseze de jucători. Noi avem câteva piste. Vedem ce o să se poată rezolva”, a mai spus acesta.