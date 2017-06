FC Botoşani rămâne fără căpitan

« Alte stiri din categoria Sport

Unul dintre cei mai longevivi și constanți titulari ai echipei fanion a judeţului nu va mai continua sub culorile FC Botoşani. Mijlocașul Gabriel Vașvari nu s-a mai înțeles cu oficialii de la club și a ales să părăsească echipa.

Neînţelegerile dintre cele două părţi au fost de ordin financiar. „Nu a fost nicio ceartă. Noi am vorbit de la mijlocul sezonului trecut şi el a avut nişte pretenţii financiare şi noi i-am spus cât putem oferi. Avem un anumit plafon salarial şi nu îl mai putem încălca. El cu siguranţă îţi va găsi în continuare o echipă în prima ligă, pentru că este un foarte bun profesionist”, a spus Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani.

Fostul căpitan de la gruparea roș-alb-albastră a jucat la FC Botoșani și în liga secundă şi în toţi cei patru ani de zile în prima ligă, dar şi în Europa League, fiind cel mai vechi jucător al formaţiei.

Potrivit unor surse din cadrul echipei, Gabriel Vașvari ar fi în negocieri cu două echipe din play-out-ul sezonului trecut. Mijlocaşul a refuzat, însă, să dea nume.

„Sunt mulţumit de ce am reuşit la FC Botoşani, o echipă mică, fără un palmares mare în spate, cu care am promovat în Liga 1 şi la care am reuşit să stau patru ani în prima ligă. Am reuşit să facem lucruri frumoase şi cel mai important am evoluat şi în Europa League. Cred că am lăsat ceva în urma mea şi nu pot decât să mă bucur. La cum mă cunosc pe mine, cred că mai pot să joc mulţi ani în prima ligă. Ştiu cum mă antrenez şi ce viaţă duc, iar totul depinde să fiu sănătos”, a mai spus jucătorul în vârstă de 30 de ani.

Fotbalistul a evoluat pentru FC în 244 de meciuri și a marcat de 41 de ori. El este cotat la 500.000 de euro pe transfermarkt.