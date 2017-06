Ion Ţiriac suspendă trofeul de la Madrid

« Alte stiri din categoria Sport

Ion Ţiriac a luat o decizie dură după scandalul iscat ca urmare a ceremoniei de la finala Madrid Open. Fostul mare tenisman i-a trimis o scrisoare președintelui circuitului profesionist feminin de tenis (WTA), Steve Simon, în care anunță că suspendă acordarea trofeului Madrid Open.

’’Mă refer la trofeul de aur și diamante, precum și la replicile de argint masiv — acestea nu vor mai fi acordate câștigătoarelor turneului feminin de la Madrid. Acest trofeu este un simbol oferit de mine personal câștigătoarei turneului și este acordat de mine sau de un invitat la alegerea mea la ceremonia de decernare a premiilor”, a spus Ion Ţiriac.

După finala din acest an, meci câştigat de Simona Halep, Ion Ţiriac l-a invitat pe Ilie Năstase să participe la ceremonia de premiere. Acest lucru nu a fost pe placul celor de la WTA care, prin vocea preşedintelui acestui for, a criticat decizia organizatorilor de a-l invita pe Năstase în contextul în care fostul număr 1 mondial se afla sub ancheta ITF ca urmare a scandalului de la meciul de Fed Cup dintre România şi Marea Britanie. Ba mai mult, l-a amendat pe proprietarul turneului.

„WTA nu poate cenzura libertatea mea’’, subliniază Țiriac, amintind că, în decursul anilor, invitația sa a fost acceptată de Regina Spaniei, Prințul Moștenitor al Spaniei, primarul Madridului.

Țiriac îi mai adresase o scrisoare lui Steve Simon, președintele WTA, pe 16 mai, imediat după turneul de la Madrid, și în care sublinia că Năstase nu este suspendat decât la evenimentele ITF și nu și la turneele ATP, WTA sau de Grand Slam.