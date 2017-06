Drum spre Liga a III-a, pavat cu scandal

« Alte stiri din categoria Sport

Campioana judeţului Botoşani, ACS Sănătatea Darabani, va lupta sâmbătă, în deplasare, pentru a promova în Liga a III-a cu Viitorul Curiţa, campioana judeţului Bacău, pe care a învins-o în tur cu 1-0. Aceasta din urmă este o echipă tânără, având doar doi ani de existență, în timp ce ACS Sănătatea Darabani are o istorie îndelungată, chiar dacă fără rezultate remarcabile.

Este abia a doua oară când echipa din Darabani reușește să câștige Campionatul Județean de Fotbal Botoșani, precedenta performanță de acest fel consemnându-se în urmă cu 35 de ani.

ACS Sănătatea Darabani este antrenată de Victor Gălușcă și de Radu Cașuba, acesta din urmă fiind cel mai reprezentativ personaj al echipei.

Născut pe 4 septembrie 1962, la Vatra Dornei, Radu Cașuba (54 de ani) a avut nu mai puțin de 177 de prezențe în Liga 1, în care a înscris 32 de goluri, evoluând pe postul de atacant. Cașuba a îmbrăcat tricoul echipelor CSM Suceava, Oțelul Galați, Inter Sibiu, Politehnica Timișoara, la primele două jucând în două perioade distincte. Radu Cașuba are și o selecție la naționala olimpică a României.

Cei mai cunoscuți jucători din lotul echipei din Darabani sunt Alexandru Stancoschi, Adrian Cososchi și Adrian Ghiorghiciuc, care au jucat o vreme în Liga a 2-a.

Viitorul Curița și ACS Sănătatea Darabani vor disputa sâmbătă, 24 iunie (ora 17.30), manșa retur a barajului de promovare în Liga a 3-a, care va începe de la scorul de 1-0 pentru echipa botoșăneană.

Acte întârziate de demisiile de la guvern

Echipa botoşăneană a fost săptămâna aceasta în mijlocul unui scandal. Potrivit presei naţionale, Sănătatea Darabani nu ar fi avut voie să joace în campionat, întrucât ar fi o ligă a suporterilor, nu o echipă sportivă. Potrivit Registrului Național ținut de Ministerul Justiției, Portalului Instanțelor de Judecată și site-ului Ministerului Finanțelor Publice, nu ar exista o entitate cu denumirea Asociația Clubul Sportiv Sănătatea Darabani, ci Asociaţia pentru Sprijinirea Manifestărilor Sportive „Asociaţia Club Sportiv Sănătatea Darabani”. În plus aceasta nu ar avea Certificat de Identitate Sportivă (CIS), obligatoriu pentru a participa în competiţii. „Într-adevăr am avut o serie de probleme. Noi am solicitat CIS şi am depus documentaţia la Ministerul Sportului. De acolo ni s-au cerut acte în plus şi ar fi trebui să primim CIS luna aceasta, dar, din cauza problemelor de la guvern, nu a mai avut nimeni grija noastră”, a spus Dumitru Dănilă, preşedintele Sănătatea.

Oficialul a spus că, dacă în privinţa actelor nu are nico emoţie, în schimb jocul de sâmbătă îi dă palpitaţii. „Avem emoţii pentru meciul de sâmbătă, dar băieţii sunt motivaţi şi bine pregătiţi. Sperăm să câştigăm şi să ajungem în Liga a III-a ca să dovedim că nu am ajuns degeaba până aici”, a mai spus Dumitru Dănilă.