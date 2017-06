Teixeira a semnat cu Steaua

« Alte stiri din categoria Sport

Fotbalistul portughez Filipe Teixeira (36 de ani), care a evoluat în ediția precedentă a Ligii I la Astra Giurgiu, a semnat, vineri, un contract valabil un sezon cu formația FCSB, el declarând ulterior că își dorește să câștige titlul cu noua sa echipă.

"Am semnat un contract pe un an cu Steaua (n.r. — FCSB). Acum mă voi duce să fac vizita medicală, dar va fi bine. Sunt foarte fericit că am ajuns la un acord. Este un club de tradiție, un club mare și sper să câștig titlul aici. Steaua are condiții foarte bune de antrenament, este cel mai bun club din toate punctele de vedere. De asta am făcut această alegere", a spus Teixeira, al cărui contract cu Astra expirase la începutul lunii iunie.

Fotbalistul portughez a menționat că în urma transferurilor efectuate în această vară FCSB este favorită la câștigarea titlului în următorul sezon. "Suntem favoriți clar la campionat, dar eu zic că e mai important să fim uniți și să facem un grup bun. Pentru că sunt cluburi care aduc mulți jucători și nu au rezultate. Noi dacă o să fim o echipă unită, atunci o să ne îndeplinim obiectivul. Contracandidate sunt Dinamo, CFR Cluj, Viitorul și poate și o echipă surpriză", a adăugat el.

Mijlocașul este al optulea jucător de la Astra Giurgiu transferat în ultima perioadă la FCSB.

Filipe Teixeira, care deține și cetățenia franceză, a evoluat de-a lungul carierei sale la formațiile Felgueiras, FC Istres, PSG, Leiria, Coimbra, West Bromwich, Barnsley, Metalurg Donețk, FC Brașov, Rapid București, Al Shaab, Petrolul Ploiești și Astra Giurgiu.