Colegi tineri pentru Atty-gol

Echipa nou-promovată în Liga 1, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, pentru care evoluează şi Attila Hadnagy, unul dintre cei mai iubiţi fotbalişti care au jucat la Botoşani, continuă campania de achiziții. După ce l-a împrumutat pe Patrick Petre de la Dinamo, clubul din Covasna l-a adus și pe Szabolcs Kilyen, de la campioana Viitorul.

Fundașul de 19 ani a venit, de asemenea, sub formă de împrumut la Sf. Gheorghe, după ce, în sezonul trecut, a jucat un singur meci pentru prima echipă a Viitorului, în Cupa României, contra lui CS Balotești, în 16-imile de finală.

Kilyen a fost însă om de bază în echipa Under 19 a clubului, care a ajuns până în optimile de finală ale UEFA Youth League, acolo unde a fost învinsă de FC Porto.

Totodată, Szabolcs Kilyen, care evoluat constant și în Liga 3, pentru echipa secundă a Viitorului, are șase selecții în reprezentativa Under 17 a României și una, în cea Under 18.

În afara lui Patrick Petre și Szabolcs Kilyen, Sepsi OSK Sf. Gheorghe i-a mai transferat, după ce a reușit promovarea din Liga 2, pe Constantin Grecu, Claudiu Herea și Cristian Oros.