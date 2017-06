Tenisman britanic, depistat pozitiv lacocaină

« Alte stiri din categoria Sport

Britanicul Daniel Evans, numărul 50 mondial, a anunțat, vineri, că a fost depistat pozitiv la cocaină la un control antidoping efectuat în luna aprilie, relatează AFP. Evans a precizat că a ingerat drogul în afara competiției, pentru motive ’’complet străine tenisului’’.

Daniel Evans, 27 de ani, a fost depistat pozitiv la turneul de la Barcelona, iar Federația Internațională de Tenis (ITF) a anunțat că va fi suspendat începând cu data de 26 iunie, ’’în așteptarea studierii cazului său’’.

’’Este o zi foarte dificilă pentru mine și vreau să fac anunțul personal, față în față. Am comis o eroare și trebuie să suport consecințele. Nu am niciun motiv care să justifice ceea ce am făcut ca un comportament acceptabil’’, a spus Evans, care este jucător profesionist din 2006.

În 2007, elvețianca Martina Hingis a fost găsită pozitivă la cocaină la Wimbledon și a fost suspendată doi ani de către ITF, la fel ca francezul Richard Gasquet în 2009.

În acest ultim caz, tribunalul ITF a acceptat o reducere de mai bine de două luni a sancțiunii, admițând că Gasquet a luat substanța involuntar. Francezul a susținut că a fost ’’contaminat’’ se sărutul unei tinere, la Miami.