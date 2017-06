Luptă pentru titularizare la FC Botoşani

« Alte stiri din categoria Sport

Ajunşi în Austria, jucătorii FC Botoşani au făcut ieri primele şedinţe de pregătire. Costel Enache, antrenorul principal al grupării locale, s-a arătat încântat de felul în care lucrează elevii săi, dar şi de condiţiile de care beneficiază aceştia.

„Am vorbit cu Cosntel Enache şi e totul super ok acolo. Au condiţii bune de pregătire, de cazare, de refacere şi toţi jucătorii se implică la antrenamente. Toţi trebuie să se pregătească foarte bine pentru că vor primi şanse de a juca”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Enache are în subordinea sa un lot de 22 de jucători însă sunt şanse foarte mari ca în zilele următoare lotului să i se mai alăture doi-trei fotbalişti cu care oficialii se află în discuţii avansate.

Surpriza la plecarea în cantonament a constituit-o includerea în lot a jucătorului-simbol al FC Botoşani, Andrei Patache, acesta semnând un nou angajament cu gruparea locală valabil pe un an de zile. Tot pe un an a semnat şi Mihai Roman, acesta alegând FC Botoşani în detrimentul altor echipe cu care a fost în contact. De asemenea, sub comanda lui Costel Enache se află şi Răzvan Tincu, care de asemenea va continua cu FC Botoşani, dar şi Raul Avram, goalkeeper care deşi era dat ca sigur la Sepsi se pare că va rămâne să se lupte cu Alberto Cobrea şi Eduard Pap, pentru titularizarea între buturile FC Botoşani.

„Cu toate că este un lot restrâns numeric, lupta pentru un loc la titularizare va fi mare. Sunt jucători buni, de valori apropiate şi fiecare va lupta pentru locul său în echipă”, a mai spus Cornel Şfaiţer.

În Austria FC Botoşani va avea meciuri amicale cu FK Kukeşi (Albania), partidă programată pe 27 iunie, Dynamo Kiev (Ucraina), pe 1 iulie şi pe RZ Pellets WAC (Austria), pe 4 iulie.

Pe 5 iulie, echipa antrenată de Costel Enache va disputa ultimul meci de pregătire, adversarul urmând a fi stabilit zilele acestea. Gruparea locală va reveni în municipiu pe 6 iulie.

- Cristian PRISACARIU