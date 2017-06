Bătaie acerbă pe Moruţan

« Alte stiri din categoria Sport

Vânzarea celui mai „vânat” jucător al FC Botoşani, Olimpiu Moruţan se transformă în telenovela verii. După ce Florin Vulturar, impresarul mijlocaşului de 18 ani a declarat că fotbalistul îşi doreşte cu orice preţ să plece la FCSB, Valeriu Iftime, finanţatorul echipei a ţinut să precizeze că nu se simte presat de declaraţiile acestuia şi că Moruţan nu va pleca până ce clubul nu va obţine preţul corect.

„Nu sunt presat de declaraţiile impresarului său. Probabil jucătorul se simte presat. E normal la vârsta lui. Eu am spus că jucătorul nu pleacă de la noi. Am nevoie de o ofertă de nerefuzat. Dacă cineva o face, asta e, o să plece. Dar eu aş vrea să rămână la Botoşani, pentru că e un copil care are nevoie de jocuri, de antrenamente, de un colectiv care să-l ajute, de un club mediu cum suntem noi, unde poţi să te afirmi. E greu să mergi la o echipă cum e Steaua sau din afară. Iar copilul a înţeles asta. El trebuie să dovedească faptul că e un mare fotbalist sau că poate deveni un mare fotbalist”, a declarat Valeriu Iftime.

Finanţatorul FC Botoşani a spus că nu se opune unui eventual transfer al lui Moruţan la Steaua, dar a precizat că ultima ofertă a lui Gigi Becali pentru mijlocaş, 700 mii de euro plus un procent la un eventual transfer, este una de refuzat.

În schimb, este convins că FCSB ar avea doar de câştigat dacă ar accepta să plătească un milion de euro în schimbul lui Olimpiu Moruţan, dar insistă că pentru tânărul jucător este mai bine să rămână încă un an la FC Botoşani.

„La prima discuţie cu cei de la Steaua, am cerut ca jucătorul să fie lăsat la Botoşani încă un an. Din acest punct de vedere, recunosc că Steaua joacă într-un mod onest. Dar nu pleacă pe suma despre care se vorbeşte, adică 700.000 de euro. Pentru mine e o ofertă de refuzat. Un milion nu e un preţ corect, e un preţ pe care nu am visat să-l pot lua pe Moruţan, aşa că atunci când ai o astfel de ofertă, probabil că rămâi perplex. Steaua nu pierde nimic. Steaua câştigă enorm dacă dă un milion pe el. Copilul ăsta face uşor trei milioane într-un an-doi. Va deveni util echipei, asta e părerea mea. Dar nu acum”, a menţionat Valeriu Iftime.

Fotbalistul este urmărit şi de Dynamo Kiev

Valeriu Iftime a precizat că de Moruţan s-a interesat şi Dynamo Kiev, echipă pe care gruparea locală o va întâlni într-un amical în Austria sâmbătă.

„Cu Dynamo Kiev e un contact, dar nu e atât de evident ca cel de la Steaua. Dar sunt nişte oameni care au vorbit cu noi şi care vin să-l vadă în cantonament, în Austria în jocul de sâmbătă. Eu nu-l cunosc pe impresar. Până la urmă, copilul hotărăşte. El nu vrea să plece. Cei din spaţiul ex-sovietic au o ofertă foarte mare. Nu ştiu dacă e serioasă. Nu am văzut nimic scris, am auzit doar vorbe. Au fost nişte discuţii cu cei de la Cluj, dar n-au mai insistat. În lupta asta cu Steaua e greu să-l ia. E greu ca o echipă din România să ia un fotbalist în luptă cu Steaua”, a conchis Valeriu Iftime.

În această vară, de serviciile lui Olimpiu Moruţan, în afară de FCSB Şi CFR Cluj din Românie, s-au interesat printre altele Atalanta (Italia), PSV Eindhoven (Olanda), FC Brugge (Belgia), Dynamo Kiev (Urcaina).