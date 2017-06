Fotbalistul vrea să rămână în judeţ

« Alte stiri din categoria Sport

Înaintea plecării în cantonamentul centralizat din Austria cu FC Botoşani, Olimpiu Moruţan a declarat că îşi doreşte să rămână la FC Botoşani şi că nu resmite presiunea ofertelor care vin pe adresa sa.

„S-a vorbit mult despre mine, că am oferte, dar eu încă rămân la Botoşani, îmi fac treaba cât mai bine aici şi vedem. Nu se ştie. Perioada de transferuri este lungă. Personal, aş vrea să mai rămân la Botoşani, să mai joc, să mai prind experienţă şi după aia o să văd”, a declarat Olimpiu Moruţan la plecarea în Austria.

Moruţan susţine că nu simte presiunea şi este hotărât să arate o formă şi mai bună în sezonul următor.

„Depinde acuma de oferte. Dar eu zic că încă o jumătate de an sau un an să joc aici. Nu am nicio presiune, îmi fac treaba mult mai bine acum, cu zvonurile acestea. Vreau să demonstrez că sunt mai bun pe zi ce trece”, a adăugat cel mai „vânat” fotbalist de la FC Botoşani.