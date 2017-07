CSM Poli Iaşi a intrat în reconstrucţie

« Alte stiri din categoria Sport

Tehnicianul Flavius Stoican a declarat, ieri, la prezentarea oficială la formaţia CSM Poli Iaşi, că va încerca să facă o echipă competitivă. „Am făcut un cantonament reuşit, cu câte două antrenamente pe zi. Chiar şi în zilele cu meciuri amicale am programat şedinţe de pregătire dimineaţa. Sunt încântat că jucătorii au răspuns aşa cum mi-am dorit. Sper să începem cu dreptul campionatul, indiferent de numele formaţiei pe care o vom întâlni în prima etapă. Am încredere că putem face acest lucru, pentru că am întâlnit jucători care îşi doresc enorm. Încercăm să facem o echipă competitivă”, a declarat antrenorul formaţiei din Copou.

Stoican va lucra, în Copou, împreună cu secunzii Eugen Trică, Adrian Kerezsy, antrenorul pentru portari Denis Romanenco şi preparatorul fizic Denis Zmeu. Tehnicianul a declarat ca lotul pentru noul sezon nu este definitivat.

La conferinţa de presă a participat şi noul căpitan al echipei, Andrei Cristea. „Din punct de vedere al obiectivului, cred că e cam devreme să vorbim. Suntem la începutul lunii iulie, e o perioadă grea, cu acumulări. Nu ştim la ce nivel sunt celelalte competitoare. Îmi doresc foarte mult să jucăm fiecare meci la victorie, să obţinem rezultate pozitive de la început şi, pe parcurs, ne vom da seama unde ne aflăm. Vom încerca să obţinem maximum”, a spus atacantul.

La rândul său, preşedintele clubului, Adrian Ambrosie, a spus ca cele mai importante trei obiective sunt formarea și consolidarea lotului, atragerea suporterilor şi achitarea datoriilor de peste un milion de euro. „Aceasta este strategia noastră, cel puţin la acest moment: să creştem un produs fotbalistic foarte bun pe care să-l vindem cât mai bine în oraşul nostru, în ţara noastră şi, de ce nu, pe plan internaţional. Nu este o muncă uşoară. Probabil că vor fi şi lucruri care nu vor funcţiona aşa cum ne dorim, vor fi şi meciuri pe care le vom pierde. Vreau să vă asigur că ne-am propus să facem lucruri de calitate. Vrem să fim cinstiţi, corecţi, să facem lucrurile într-un mod cât mai vizibil”, a conchis Ambrosie.