Calificare fără emoţii pentru Halep

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, favorită doi, s-a calificat ieri în turul al doilea al turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, după ce a învins-o pe neozeelandeza Marina Erakovic în două seturi, 6-4, 6-1.

Simona Halep, 25 de ani, numărul doi mondial, a trecut după o oră și 15 minute de Marina Erakovic, jucătoare venită din calificări, care are 29 de ani și este pe locul 129 WTA. Meciul a fost echilibrat, până la 2-2, când jucătoarea română a obţinut un break, pe care l-a păstrat cu grijă până la finalul setului, câştigat cu 6-4, după 40 de minute. În setul al doilea, Halep a cedat doar un ghem, pe propriul serviciu, la scorul de 3-0.

„Ştiam că are un forehand puternic, dar nu am ştiut că îi funcţionează slice-ul atât de bine. De aceea am avut nişte probleme în primul set. După aceea, m-am obişnuit cu ritmul şi al doilea set a fost mult mai bun. Am împins-o spre linia de fund şi aşa am pus-o în dificultate. Ştiam că a câştigat pe iarbă deja 10-12 meciuri, înainte de acest turneu. Jucasem cu ea la US Open şi am avut emoţii înaintea meciului. Ştiam că pe iarbă va fi mai greu”, a spus românca la finalul meciului.

Cele două jucătoare se înfruntaseră până acum o singură dată, în 2015, la US Open, în primul tur, Erakovic abandonând la scorul de 6-2, 3-0 pentru Halep.

Pentru calificarea în turul doi, românca a obținut 57.000 de lire sterline și 70 de puncte WTA.

Halep, finalistă anul acesta la Roland Garros, a jucat o semifinală la Wimbledon, în 2015, anul primei ei finale de la Paris, iar anul trecut s-a oprit în sferturile de finală.

În faza următoare, Halep va evolua în premieră cu jucătoarea braziliană Beatriz Haddad Maia, locul 96 WTA, care a obţinut, ieri, prima ei victorie pe tabloul principal al unui Mare Şlem, cu scorul de 6-4, 6-2, după o oră şi cinci minute, în faţa sportivei Laura Robson (Marea Britanie), poziţia 188 în ierarhia mondială.

Precedentul turneu de Mare Şlem la care Haddad Maia a participat a fost Roland Garros. Venită din calificări pe zgura franceză, jucătoarea din Brazilia a fost învinsă în primul tur de către rusoaica Elena Vesnina în trei seturi.