Germania face legea şi cu rezervele

Selecţionata de fotbal a Germaniei a câştigat în premieră Cupa Confederaţiilor, după 1-0 (1-0) cu Chile, duminică, la Sankt Petersburg, în finala competiţiei găzduite de Rusia, transmite Agerpres.

Germania, campioana mondială en titre, dar care s-a prezentat în Rusia fără vedetele sale şi cu cel mai tânăr lot dintre cele opt competitoare (24 de ani), s-a impus prin golul marcat de Lars Stindl în minutul 20. Campioana Americii de Sud a prezentat o echipă cu o medie de vârstă de peste 30 de ani, a dominat finala, dar nu a reuşit să înscrie din numeroasele ocazii create.

Löw: „Germania rămâne cea mai bună echipă din lume”

Selecţionerul Joachim Löw a declarat că Germania, campioana mondială en titre, rămâne cea mai bună echipă din lume. „Arturo Vidal a spus înainte de finală: «vrem să câştigăm titlul, aşa vom fi noi cei mai buni din lume». Germania rămâne cea mai bună echipă din lume, acest lucru îl reprezintă trofeul. Faptul că această echipă tânără a reuşit reprezintă ceva istoric şi unic pentru Germania, ceva deosebit. Jucătorii s-au bătut pe teren unii pentru alţii ca să câştige acest trofeu. Sunt foarte mândru de această echipă, care nu joacă împreună decât de trei săptămâni şi jumătate. În fiecare zi, la fiecare antrenament am simţit această incredibilă foame de victorie pe care a arătat-o echipa. De aceea, după părerea mea, am meritat pe deplin trofeul”, a declarat Löw după finală.

Jucătorii germani au intrat în sala de conferinţe, în timp Löw făcea declaraţii, şi l-au stropit pe selecţioner cu şampanie, sărbătorind astfel câştigarea trofeului.

Chilienii pleacă din Rusia plini de glorie

Chilienii pleacă din Rusia „goliţi de energie, plini de glorie, dar fără cupă”, a declarat argentinianul Juan Antonio Pizzi, selecţionerul echipei naţionale de fotbal, după eşecul din finală.

„Statisticile sunt importante pentru noi antrenorii, în cadrul staff-ului, ne oferă repere asupra a ceea ce facem bine sau trebuie să corectăm. Dar senzaţia care rămâne e legată de rezultatul final. Chiar şi cu tristeţea provocată de o înfrângere, sunt senin, pentru că am făcut un meci mare, am depus mult efort. Am făcut ceea ce am prevăzut, am avut iniţiativa şi controlul, am creat ocazii. Dar un accident, cum s-a întâmplat, ne-a făcut să pierdem. În ciuda tristeţii şi amărăciunii, sunt mulţumit, pentru că ne-am putut măsura cu cei mai buni, la un nivel înalt, şi trebuie să continuăm, fără a scădea în intensitate”, a declarat Pizzi.

Tehnicianul a comentat şi eroarea comisă de Marcelo Diaz, la golul Germaniei: „E trist şi el, ca şi coechipierii săi. Aşa e maniera sa de joc. Ne păstrăm stilul de joc, este ceea ce remarcă lumea fotbalului la echipa noastră. Sunt lucruri care se pot întâmpla într-un meci. Susţinerea noastră faţă de el este totală”.