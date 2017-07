Despăgubire de 2,5 milioane de euro pentru Lucescu

« Alte stiri din categoria Sport

Mircea Lucescu a fost demis la finalul lunii mai de către conducerea lui Zenit Sankt Petersburg deşi mai avea un an de contract cu gruparea din Rusia.

Antrenorul român a solicitat patru milioane de euro după ce a fost demis, însă părţile s-au înţeles în cele din urmă pentru o sumă mai mică. Zenit i-a plătit antrenorului român 2,5 milioane de euro şi ambele părţi sunt mulţumite. „Am ajuns la un acord cu clubul şi am reziliat contractul. Nu am vrut să stau pe bară şi să mai aştept încă un an. Sunt plin de entuziasm şi îmi doresc să antrenez în continuare. Ne-am despărţit în relaţii OK, nu am nimic de rău de spus despre conducerea lui Zenit. Pur şi simplu n-au mai dorit să aştepte şi au luat această decizie. Puteam face mai mult în al doilea sezon”, a spus Lucescu, citat de sportfm.ru.

Cu Mircea Lucescu pe bancă, Zenit a încheiat campionatul trecut pe locul 3, în afara Ligii Campionilor, şi a părăsit Europa League în 16-imi, după o „dublă” cu Anderlecht.

După 12 ani la Şahtior Doneţk, Lucescu a preluat conducerea tehnică a lui Zenit în urmă cu un an. Cu el antrenor pe Petrovsky, „alb-albaştrii” au câştigat un singur trofeu - Supercupa Rusiei.