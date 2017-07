Olăroiu îi ia apărarea lui Daum

« Alte stiri din categoria Sport

Cosmin Olăroiu a declarat, ieri, la Casa Fotbalului, că echipa naţională a României îl are antrenor pe Christoph Daum, căruia trebuie să i se dea credit în continuare. „Echipa naţională are nevoie de linişte. Ea are acum un antrenor şi trebuie să i se dea credit în continuare. Din păcate noi nu suntem foarte răbdători şi vrem rezultate imediat, dar trebuie să înţelegem că există şi momente mai delicate. Dacă îl aduci pe, să spunem Guardiola la naţională, cu siguranţă o schimbare la echipă va exista, dar va fi o schimbare de 10%, de 20%, de 30% sau de 90%? Eu cred că nu va fi o schimbare de 90%. Şi atunci cei de la federaţie trebuie să ţină cont de lucrul acesta”, a spus el.

Nu se vede încă selecţioner

Întrebat când va accepta să preia echipa naţională, Olăroiu a răspuns: „Când o să fie timp. Ca să se întâmple, trebuie ca echipa naţională să aibă nevoie de un antrenor. Iar dacă mi se va propune mie să fie într-o perioadă în care eu să nu am contract în altă parte. În momentul de faţă, contractul meu e foarte greu de rupt. E foarte greu. Eu am vrut să antrenez o altă echipă şi nu am putut, deci e foarte greu. Nu este neapărat un obiectiv pentru mine să vin la naţională. Dacă am posibilitatea o fac, cu cea mai mare plăcere. Atunci când a existat posibilitatea să vin, şi ei ştiu foarte bine acest lucru, mi-au spus să mai aştept. Asta deşi reziliasem un contract, pentru că asta mi s-a spus că trebuie să fac ca să vin la echipa naţională. Iar după ce am reziliat mi s-a spus să aştept. Dar nu am mai aşteptat, pentru că nu stau acasă, trebuie să muncesc”.

Cosmin Olăroiu susţine că banii puţini nu sunt în niciun caz un impediment de a prelua reprezentativa României. „Vă dau un exemplu, colegii mei nu au primit banii din 2015, iar eu trebuia să fiu plătit în luna iulie 2016 şi am fost plătit în mai 2017 (n.r. - la clubul Al Ahli). Aşa că nu este o chestiune de bani, pentru că şi acolo sunt probleme ca peste tot. Nu cred că lucrul acesta este determinant. Determinant este să crezi că poţi face ceva, să existe acel «feeling» şi posibilitatea fizică... Să zicem că federaţia ar fi acceptat să plătească acea clauză nu aş fi acceptat. Asta pentru că nu cred că aş fi putut face multe lucruri ca să justific investiţia”, a menţionat tehnicianul.

Şi-ar dori să antreneze în Europa

Referitor la viitorul său, Cosmin Olăroiu a precizat că şi-ar dori să antreneze în Europa, dar recunoaşte că este mult mai apreciat în zona Arabiei. „Dacă mă ia cineva, da. Dar eu sunt bătrân. Mircea Lucescu a antrenat în Europa. Eu am antrenat acolo (n.r. - în zona Golfului), acolo am o cotă, un statut. E diferenţă mare. Trebuie să fim realişti şi să vedem lucrurile aşa cum sunt. Mircea Lucescu e un antrenor atât de mare încât poate să antreneze unde doreşte. Chiar şi în Golf, de ce nu?”, a mai spus antrenorul.

Calificare ratată pe mâna lui Daum

În ultima perioadă tot mai mulţi oameni de fotbal au solicitat schimbarea din funcţie a germanului Christoph Daum, primul selecţioner străin al reprezentativei României. La rândul său, Daum a afirmat că nu are niciun motiv să demisioneze deoarece schimbarea sa nu reprezintă o soluţie, precizând că procesul de formare a unei echipe naţionale necesită timp.

Echipa naţională de fotbal a României a fost învinsă, în 10 iunie, de selecţionata Poloniei cu scorul de 3-1, pe Stadionul Narodowy din Varşovia, în Grupa E a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2018. În urma acestui rezultat, România este ieşită practic din cursa calificării, nemaiavând şanse reale nici pentru poziţia a doua a grupei. În prezent, prima reprezentativă ocupă după 6 etape locul 4 în clasament, la zece puncte în urma liderului Polonia.