Simona Halep nu simte presiune la Wimbledon

Simona Halep e gata să-i contrazică pe specialiştii care nu o consideră printre favoritele la câştigarea Wimbledon-ului şi să aibă un parcurs cât mai lung la All England Club, unde a ajuns cel mai departe în semifinale, în 2014. „Nu mai simt deloc presiune, înainte simţeam asta de fiecare dată când jucam aici. Dar este în continuare puţin mai special, ca fiecare Mare Şlem. Încerc doar să îl privesc ca un turneu obişnuit, pentru mine fiecare competiţie este importantă. Sunt aici să dau tot ce am mai bun, să dau maximum în fiecare zi şi să joc cât mai bine meciurile”, a declarat Halep pentru contul de youtube al competiţiei londoneze.

Halep a câştigat trei dintre cele patru meciuri pe iarbă disputate în acest an. A ajuns în sferturi la Eastbourne şi a trecut fără probleme de primul tur la Wimbledon, după o victorie în două seturi cu neo-zeelandeza Marina Erakovic. „Nu am jucat atât de multe meciuri pe iarbă, pentru că am jucat finala de la Roland Garros şi după am avut nevoie de odihnă. Poate şi pentru că am pierdut finala, dacă aş fi câştigat-o ar fi fost mai bine şi aş fi jucat mai multe turnee pe iarbă, dar am fost puţin dezamăgită”, a dezvăluit a doua jucătoare a lumii.

Simona Halep o va întâlni în turul secund de la Wimbledon pe brazilianca Beatriz Haddad Maia.