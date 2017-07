Prima victorie pentru Costel Enache

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani a obţinut prima victorie sub bagheta lui Costel Enache, impunându-se cu 1-0 (0-0) în faţa celor de la Wolfsberger AC, echipă care a terminat sezonul trecut pe locul 8 din 10 în prima ligă austriacă.

Unicul gol al confruntării disputate în cantonamentul din Austria a fost marcat de Cătălin Golofca în minutul 57 al întâlnirii. „Am luptat primele 57 de minute pentru a marca primii, dar am primit gol pe o greşeală de apărare. Apoi am vrut să înscriem repede, dar adversarii s-au apărat bine, aşa că nu am putut fi prea periculoşi. Este doar un meci amical şi continuăm să pregătim meciurile din Cupă şi campionat”, a declarat Michael Sollbauer, antrenorul celor de la Wolfsberger AC.

Aceasta a fost prima victorie înregistrată de FC Botoşani în cantonamentul din Austria. În primele două teste pe pământ austriac, gruparea pregătită de Costel Enache cedase cu 3-1 în faţa campioanei Albaniei, FK Kukësi şi încheiase nedecis, 1-1, cu vicecampioana Ucrainei, Dinamo Kiev.

La fel ca şi în testele cu albanezii şi ucrainienii şi în meciul cu Wolfsberger AC, Costel Enache a rulat întreg efectivul de jucători, singurul integralist în acest meci fiind mijlocaşul defensiv Mihai Bordeianu. Enache a început partida în formula: Cobrea - Unguruşan, Burcă, Miron, Serediuc - Cucu, Bordeianu - Golofca, Moruţan, Buş - Popa, pentru ca după pauză în teren să intre Pap - Patache, Plămadă, Tincu, Muşat - Bordeianu, Târşa (min. 75 Burcă) - Roman, L. Fülöp, Golofca (min. 75 Juncănaru) - Ciaccheri.

„A fost un meci foarte bun făcut de băieţi. Echipa este în creştere şi a arătat acest lucru atât în meciul cu Dinamo Kiev, cât şi în acesta cu Wolfsberger AC, două echipe foarte bune. Sunt convins că la ora de start a primului joc oficial din noul sezon competiţional, băieţii vor fi la turaţie maximă. E greu de spus acum care va fi primul 11 pe care Costel îl va alinia în prima etapă. Va avea mari bătăi de cap, pentru că toţi jucătorii au primit şansa de a juca, au făcut risipă la efort, s-au implicat mult şi avut evoluţii foarte bune în aceste meciuri de verificare. Unii în jocul cu Dinamo, alţii în cel cu Wolfsberger AC. De aceea spun că îi va fi greu lui Costel să aleagă primul 11”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.