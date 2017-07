Halep are ambiţii mari la Wimbledon

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul doi mondial, a declarat după victoria din turul secund la Wimbledon, că va încerca să meargă până la capăt în al treilea turneu de Mare Şlem al anului. „Sunt aici şi încerc să îmi ofer încă o şansă, să merg până la capăt în acest turneu”, a declarat românca, învinsă luna trecută în finala de la Roland Garros, în care a fost favorită în faţa letonei Jelena Ostapenko.

„Am revăzut finala la câteva zile după aceea, acasă. Bineînţeles că aş schimba ceva dacă meciul s-ar repeta. Aş fi mai agresivă când conduceam. Dar, ca să fiu cinstită, nu mă mai gândesc la acel meci, pentru că am suferit foarte mult după acel rezultat. A trecut”, a mărturisit Halep. Românca avea 3-0 în setul decisiv al finalei de la Roland Garros şi părea la doar câteva minute de a deveni prima româncă învingătoare într-un turneu de Mare Şlem, după managerul său, Virginia Ruzici, la Paris, în 1978. Dar, Ostapenko a reuşit să întoarcă scorul şi să devină prima letonă care câştigă un titlu de Mare Şlem.

Halep mai are o finală pierdută la Paris, în 2014, iar acum odată cu titlul a ratat şi şansa de a deveni numărul unu mondial. „Nu mă gândesc să fiu numărul unu. Am avut câteva şanse în finala de la Paris, dar nu am reuşit. Bineînţeles este un obiectiv frumos să fiu numărul unu, dar nu e uşor”, a mai spus Halep, victorioasă miercuri cu 7-5, 6-3 în faţa braziliencei Beatriz Haddad Maia, în turul al doilea la Wimbledon.

Cel mai bun rezultat al româncei la Wimbledon este semifinala jucată în 2014 (pierdută la Eugenie Bouchard), iar anul trecut s-a oprit în sferturile de finală.