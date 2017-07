Oficialii FC Botoşani, mulţumiţi de ţintar

« Alte stiri din categoria Sport

Ieri, la sediul Ligi Profesioniste de Fotbal (LPF), a avut loc tragerea la sorţi a ţintarului Ligii I, pentru sezonul 2017-2018, care va debuta săptămâna viitoare. Prezent la ţintar, Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, a tras din urnă cifra cu numărul 6, ceea ce a făcut ca debutul noului sezon să fie pe teren propriu şi nu pe teren advers aşa cum şi-a dori înaintea tragerii la sorţi. Astfel, la fel ca şi în anul de debut în prima ligă, în prima etapă, FC Botoşani va primi pe „Municipal” vizita CFR Cluj. „La o primă vedere începutul pare greu, având în vedere rezonanţa celor de la CFR şi Dinamo, dar, per ansamblu, programul e echilibrat. Avem tot lotul valid, multă dorinţă. Sperăm să avem un public numeros în prima etapă cu CFR, dacă se poate să jucăm chiar cu casa închisă aşa cum a fost la debutul nostru în Liga I şi să începem bine. Şi atunci îmi aduc aminte că nimeni nu ne dădea nicio şansă şi am reuşit în zece oameni să nu pierdem. Mai mult, sezonul trecut, tot devreme ne-am întâlnit cu ei, în etapa a II-a, şi i-am bătut. Deci, cum s-ar spune, întâlnirile cu ei programate atât de devreme ne priesc. În plus, nici cei de la CFR nu sunt omogeni, sunt în căutări şi cu siguranţă vom putea profita de acest lucru”, a declarat Cornel Şfaiţer.

La rândul său, Valeriu Iftime, finanţatorul grupării locale, consideră că debutul pe teren propriu cu CFR Cluj poate fi un avantaj pentru FC Botoşani. El speră să vină un număr mare de spectatori care să susţină echipa şi aşteaptă ca antrenorul Costel Enache să pregătească foarte bine meciul. „Poate e mai bine să joci la început cu echipele mari. Până la urmă, să privim partea bună a lucrurilor, vine CFR la Botoşani. Va fi o sărbătoare. Este o echipă cu pretenţii, îl au antrenor pe Dan Petrescu. Putem juca cu casa închisă. Apoi, trebuie să vedem dacă va şti Costel Enache să ne blocăm, să dăm un gol şi apoi să nu primim. Filozofia e diferită. Leo vroia în permanenţă să atace şi luam bătaie. Costel spune că apărarea câştigă campionatul”, a declarat Valeriu Iftime.

Imediat după fixarea ţintarului, LPF a stabilit programul şi televizările primei etape, meciul dintre FC Botoşani şi CFR Cluj urmând a avea loc luni, 17 iulie de la ora 21:00.

Ţintarul sezonului 2017-2018 al Ligii I este publicat în ediţia tipărită a „Monitorului de Botoşani”.